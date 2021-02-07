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Atakum’da günde 1,5 ton atık, mama ve gübreye dönüşecek

Atakum Belediyesi, evsel ve bahçe atıklarını dönüştürerek doğal gübre ile sokak hayvanları için mama üretimi denemesini başarıyla tamamladı.

SAMSUN 07.02.2021, 15:15
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Atakum’da günde 1,5 ton atık, mama ve gübreye dönüşecek

Atakum Belediyesi, evsel ve bahçe atıklarını dönüştürerek doğal gübre ile sokak hayvanları için mama üretimi denemesini başarıyla tamamladı.

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, “Doğaya Sen de Bir Şans Ver” isimli projesi kapsamında ilk deneme üretimini gerçekleştirdi. Proje sayesinde evsel atık, pazar yerlerinden toplanan sebze ve meyve atıkları, yemek atıkları, belediyenin düzenli olarak gerçekleştirdiği park ve bahçe temizliğinden elde edilen kuru ağaç dallarının öğütülmesiyle elde edilen talaş özel bir sistem sayesinde 24 saat işlemden geçtikten sonra doğal gübre ile sokak hayvanları için mama haline getirilecek. Her işlemde yaklaşık 900 kilo mama ile 1 ton doğal gübre elde edilecek. Geri dönüşüm sayesinde günde 1,5 ton atık geri kazandırılarak hem toprağı zenginleştirecek hem de sokak hayvanları için besin değeri yüksek mamaya dönüşecek.

İlk deneme çalışmalarını başarıyla tamamlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personelini Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Fatih Türkel ve parti yöneticileriyle birlikte ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Samsun’daki diğer ilçelerdeki pazar atıklarını alabilir, bu ham maddeyi arttırabiliriz” dedi.

“Atıklar doğaya kazandırılacak”

Dört gün süren deneme çalışmaları hakkında bilgi veren Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, projenin önemini ifade ederek, “Atakum Belediyesi olarak ‘Sıfır Atık’ kapsamında birçok çalışma yapıyoruz. Doğadaki atıkların, evsel ve pazar yerlerinde oluşan atıkların ve yemeklerin de sıfır atık kapsamında değerlendirilmesi için bu çalışmayı başlatıyoruz. Bu kapsamda iki türlü çalışmamız olacak. Öncelikle kompost ya da organik gübre için çalışmamız olacak. Dal, budama ve çim gibi atıklarımızı öğütme makinasında öğüttükten sonra diğer makinamızda yine öğütüp bir enzimle beraber kompost haline getireceğiz ve doğaya kazandırmış olacağız. Hem bir yandan sıfır atık kapsamındaki projelere destek olacağız hem de pazardan çıkan atıkların değerlendirilmesi sağlanacak. Diğer taraftan sokak hayvanlarımıza mama vermek için de yine kalan yemekleri kullanacağız. İki gün gübre, iki gün de mama çalışması gerçekleştiriyoruz. Sonuçlara göre de böyle bir tesisi Atakum Belediyesi bünyesinde oluşturacağız. Amacımız, sıfır atık kapsamında çalışmalar yaparak çöpe giden atıkları azaltarak yeniden kazanımını sağlamak. Başkanımız Av. Cemil Deveci önderliğinde çalışmalarımızı yürütüyoruz. Başkanımız sıfır atık konusunda çok değerli çalışmalar yapıyor ve bu çalışmalara değer veriyor. Bu önemli çalışmayı da envanterimize ekleyeceğiz ve 2021 yılında daha da geliştireceğiz” diye konuştu.

“Tarım toprakları verimli olacak”

Atakum Belediyesi’nin geri dönüşüm konusunda hassasiyetle projeler ürettiğini ve Atakum’a geri dönüşüm bilincinin yayılması amacıyla gelecek aylarda da önemli çalışmalar hayata geçireceğini kaydeden Başkan Deveci, “Atakum Belediyesi uzun bir süredir tarımla ilgili her gün bir proje açıklıyor. Bu projelerin hepsi birbirini destekleyen, birbirinin devamı niteliğinde projeler. Mesela biz Tohum Bankası oluşturup AtaTohum Projesi’ni tanıttık. Bunu yaparken de ‘Tohum özgürlüktür, tohum vatandır’ demiştik. Şimdi de atıklarımızı dönüştürmek ve faydaya çevirmek için ‘Doğaya sen de bir şans ver’ diyoruz. Bu projeyle başta evsel atıkların, pazar yerlerinden çıkan sebze-meyve atıklarının ve belediye ekiplerimizin kent genelinde yaptığı budama çalışmalarıyla ortaya çıkan ağaç atıklarının gübreye dönüşmesini sağlıyoruz. Özellikle tarım toprağını geliştiren, yenileyen, verimliliğini arttıran çevre dostu bir gübre oluşturmaya çalışıyoruz. Aslında olması gereken ve doğrusu bu. Dünyanın her yerinde buna benzer gübreler üretiliyor” şeklinde konuştu.

“Sokak canlarına besin değeri yüksek mama”

Bu projenin birden çok yararı olduğunu ifade eden Başkan Deveci, şunları söyledi:

“Özellikle mutfaklarımızda, lokantalarımızda arta kalan yemekleri sokak hayvanlarımız için besin değeri yüksek, onların zevkle yiyebileceği mamaya dönüştüreceğiz. Hem yemeklerimiz değerlenecek, hem doğamız temiz tutulacak hem de kent yaşamımızın bir parçası olan sokak canlıları beslenmiş olacak. Türkiye ve Samsun kamuoyu da biliyor, biz pandemi döneminde yoğun bir şekilde sokak hayvanlarının beslenmesi için kaynak aktardık. Şimdi doğadan aldığımızı doğaya vererek, doğadan ve vatandaşlarımızdan aldığımızı da işleyip hayvanlarımıza yedirerek Atakum Belediye bütçesinden tasarruf edebileceğiz. Ayrıca hem kentimizin kirlenmesini hem de evsel atıkların israf olmasını engelleyeceğiz. Bunun yanında yemeklerimizi de paylaşacağız. Makinelerde işleyebileceğimiz 1,5-2 ton ham maddemiz var. Samsun’daki diğer ilçelerdeki pazar atıklarını alabilir, bu ham maddeyi arttırabiliriz. Bu konuda eğitimi de amaçlıyoruz. Kent gündeminde bir duyarlılık ve kamuoyu oluşturmak istiyoruz. Çiftçimizi de konuyla ilgili bilinçlendirmek istiyoruz. Eğer tarım konusunda karar verecek, tarım politikasını planlayacak olan üniversiteyi, merkezi hükümeti, diğer yerel yönetimleri harekete geçirebilirsek daha büyük faydalar sağlayabiliriz. Her zaman tekrar ediyorum, ‘Samsun’da 8 sulama barajı var, Samsun toprakları içinde sulanmayan bir karış alan yok. Türkiye’nin hiçbir ilinde böyle bir şans da yok. Biz bu kenti tarım kenti yapamayacaksak, tarımda Avrupa’nın en ileri kentleriyle yarıştıramayacaksak yerel yönetici olarak ben, hükümet, vali, kaymakam hepimiz kendimizi başarısız saymamız gerekir. Yerel yönetici olarak ben; aynı zamanda hükümet, vali, kaymakam da kendilerini başarısız saymalıdır. Bunu gayet açık ve net söylüyorum.”

Deneme üretimlerinin ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile Atakum Belediye Meclis Salonu’nda bir araya gelen proje ortakları, “Doğaya Sen de Bir Şans Ver” projesinin geliştirilerek kent genelinde görünürlüğünün artırılması ve fayda sağlaması konusunda görüşme gerçekleştirdi.
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