Atakum’da fotoğraflı günler devam ediyor

Atakum Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf söyleşisinde fotoğrafseverler bir araya geldi.

Atakum Belediyesi, Samsun Fotoğraf Sanatı Derneği (SAMFAD) ve Atakum Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği(ATAFOD) iş birliğinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleştirilen “Atakum ve 19 Mayıs” konulu fotoğraf yarışması ile başlayan etkinlikler dizisi devam ediyor. Etkinlikler kapsamında Hasan Ali Yücel, Gençlik ve Bilim Merkezi’nde düzenlenen söyleşi programında fotoğrafçılar İlyas Göçmen ve Barış Kerim Cesur sanatseverlerle buluştu. Sunumunu fotoğraf sanatçısı Behçet Atabek’in üstlendiği programda sanatçılar, fotoğraf sanatının inceliklerini fotoğraf makinelerinden yansıyan karelerle anlattı.

“Sanat varsa geleceğe umutla bakan insanlar vardır”

Programın açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Atakum’un sanat merkezi haline gelmesi için büyük çaba göstereceklerini belirterek, “Atakum’da sanatın her çeşidi her birimde, sokakta ve salonda olacak, olmalı. Üniversite öğrencileri, üniversite öğretim üyeleri, sanata duyarlı kesimler burada bir şeyler olduğunu artık bilmeliler. Buraya uğrama ihtiyacını hissetmeliler. Sanat toplumun kan damarlarından bir tanesidir. Sanat eğer işleyebiliyor, kitlelere ulaşabiliyorsa o kentte, ülkede barış, huzur ve komşuluk hukuku var demektir. Geleceğe umutla bakan insanlar var demektir. İçinde bulunduğumuz bu dönemde Türkiye’nin buna çok ihtiyacı var. O nedenle çok doğru bir iş yapıyorsunuz” dedi.

Sanatçı İlyas Göçmen, “Şair Selim Babullaoğlu, benim ülkemdeki 40 fotoğrafa 41 şiir yazdı. 40 şiir fotoğraflara bir şiir bana ait. Gurur duymamak elde değil. Ülkemin fotoğraflarına yönelik dünyada ilk ve benzersiz bir çalışma oldu. Kitap 20 ülkede 20 dilde basıldı. Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde 51 senedir fotoğraf çekiyorum. Geçen sene bana altın kemer verdiler. O da dünyada bir ilk ve benim için büyük bir onur vesilesi oldu. Bir fotoğrafçının böyle bir ödüle layık görülmesinden dolayı fotoğraf sanatı adına büyük gurur duyuyorum. Ara Güler’in ‘Anıl ama bir fotoğrafla anıl’ diye bir lafı vardır. Ben onu çok severim. Hakikaten insanın hayatında bir kare yakalaması için bir ömür yetmiyor. Bunu fotoğrafçılığın içine girmeyen bilmez. Ama girdikten sonra bir derya. Bunun sonu yok” diye konuştu. Sanatçının önemli çalışmalarının yer aldığı slayt gösterisi büyük alkış aldı.

Türkiye Fotoğrafçılar ve Gezi Kulübü Kurucusu Tiyatrocu Barış Kerim Cesur ise, “Fotoğrafı çekmek ve o estetiği yakalamak önemli bir meziyet. Onu da herkes yapamaz. Bu sanatla ilgilenen insanların ruhen biraz farklı olması gerekiyor. Ben tiyatro da yaptığım için tiyatro yaparken insanları gözlemleyebiliyoruz. İnsan gözlemlemenin fotoğrafçılığa da katkısı oluyor. Tiyatroda sahnede ve kamera arkasında, fotoğrafçılıkta ise kamera arkasında oynuyorsun. İkisi de aslında aynı, aralarında bir farkı yok. O yüzden ortadaki bağlamı bütünleştirmek lazım. Tiyatro yapan nasıl fotoğraf çekebilir diye düşünenler olabilir. Çekebilir, onda hiçbir sıkıntı yok. Önemli olan kendinize inanmanız birazcık da deli olmanız. Bir insan deli ve cesur olursa o zaman zaten ilerisi geliyor. Üstüne basa basa ilerliyorsunuz ama bu olmazsa yaptığınız tamamen o anda kalıyor” şeklinde konuştu.