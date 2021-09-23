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Atakum’da ‘fahiş fiyat’ denetimi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmelerde etiketleri tek tek kontrol ederek ‘fahiş fiyat’ denetimi gerçekleştirdi.

SAMSUN 23.09.2021, 13:45
Atakum’da ‘fahiş fiyat’ denetimi

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri işletmelerde etiketleri tek tek kontrol ederek ‘fahiş fiyat’ denetimi gerçekleştirdi.

Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde faaliyet gösteren market, süpermarket, zincir marketlerde, kırtasiyelerde fiyat ve etiket denetimi yapıldı. Ürünlerin fahiş fiyattan satılarak yurttaşın mağdur edilmesinin önüne geçmek amacıyla yapılan denetimlerde başta temel gıda ürünleri olmak üzere pek çok kalemde üründe etiket kontrolü gerçekleştirildi.

Denetimler sürecek

Haksız kazancın önüne geçmek ve yurttaşın mağdur olmaması için rutin denetimlerini sürdürdüklerini ifade eden Atakum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, “Atakumluların fahiş fiyat uygulamaları ile kandırılmalarına ve alım güçlerinin düşmesine izin vermeyeceğiz. Ekonomik açıdan yaşadığımız bu zorlu süreçte Atakum’un tüketici haklarını korumak için yoğun mesai harcıyoruz. Denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz” dedi.

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