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Atakum’da “Cumhuriyet Buluşması”

Atakum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında “Atakum Cumhuriyet Buluşması” gerçekleştirdi.

SAMSUN 28.10.2021, 16:32
Atakum’da “Cumhuriyet Buluşması”

Atakum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında “Atakum Cumhuriyet Buluşması” gerçekleştirdi.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 98. yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayan Atakum Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında “Atakum Cumhuriyet Buluşması” düzenledi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gecede ilk olarak Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün hazırladığı Cumhuriyet’in doğuşunun kronolojik olarak anlatıldığı video izlendi. Atakum Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’nun zeybek ve Artvin yöresi oyunları ile Semih Tiryaki Dans Okulu’nun modern dans gösterileri geceye renk kattı. Halk şairi Hasan Akbaş’ın “Cumhuriyet” şiiri dinleyenlerden bol alkış alırken, Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Koro Şefi Volkan Sağlam ile piyanist Ümit Ünler’in keman ile piyano resitali konuklara müzik ziyafeti yaşattı. Marşlara hep birlikte eşlik edilen buluşmada, unutulmaz bir gece yaşandı.

“100. yılında geri alacağız”

Cumhuriyet Buluşması’nın açılış konuşmasını yapan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Atakum, Samsun sizin sayenizde fark ediliyor. Türkiye’nin her yerinden görülüyorsunuz. Atatürk’ün Cumhuriyet’i böyle kutlanır. Atatürk’ün Cumhuriyeti’ni 100. yılında geri alacağız ve kaldığı yerden devam ettireceğiz. Onun yolundan yürümeye devam edeceğiz. O Cumhuriyet’in ve ilkelerinin bir benzeri yok çünkü geleceğini gençlere, kadınlara, bize emanet etti. Bize güveniyordu ama bir kez daha söyleyeyim, biz biraz görevimizi ihmal ettik. Hata yapma şansımız yok. Cumhuriyetçiler el birliği ile Atatürk’ün bize, gençlere emanet ettiği Cumhuriyet’ini ve devrimlerini kaldığı yerden alacağız ve devam ettireceğiz. O kararlılığı bu salonda ve yarın öbür gün buna benzer salonlarda bir araya gelecek Atatürkçülerde görüyorum” diye konuştu.

Vedat Türkali Eğitim Sanat ve Kültür Merkezi’nde yapılan buluşmaya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, İYİ Parti Samsun İl Başkanı Hasan Aksoy, Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ile eşi Av. Gülay Deveci, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

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