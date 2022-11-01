Atakum’da çiftçinin yüzü gülüyor

Samsun Atakum’da Jersey Projesi kapsamında ihtiyaç sahibi 26 kadın çiftçiye verilen düvelerden doğan buzağılar yeni sahiplerine tek tek teslim ediliyor.

Jersey Projesi çerçevesinde daha önce 26 kadın çiftçiye verilen düvelerden doğan buzağıların ihtiyaç sahibi ailelere dağıtımına başlandı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, belediye bürokratları ve proje ortaklarıyla birlikte Jersey buzağılarının dağıtım çalışmalarına katıldı. Projenin yararlanıcılarından Şaide Kökçüoğlu ile bir araya gelen Başkan Deveci, vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

“Köyüm Köylüm” projelerinden biri olan Jersey Projesi ile ihtiyaç sahibi 26 kadın çiftçiye 50 Jersey ırkı düve verilmişti. “Bir Kadına Bir İnek verin ve Dünyayı Değiştirmesini İzleyin” sloganı ile yürütülen çalışmalarda düvelerden doğan 17 buzağının 9’u ihtiyaç sahibi yeni ailelere teslim edilirken; 8 buzağı iki ay sonra sahiplerine verilecek. Ayrıca gebe 30 adet düveden doğacak buzağıların dağıtımı da ileri bir tarihte yapılacak. Proje kapsamında Erikli Mahallesi’nde 2, Büyükkolpınar, Akalan, Taflan Cami, Karaoyumca, Şenyurt, Sarayköy ve Kurugökçe mahallelerinde 1’er tane Jersey Buzağı dağıtımı gerçekleştirildi.

“Zincirleme sistemle yararlanıcı sayısı artacak”

Atakum’da kırsal kalkınma çalışmalarına aralıksız devam eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, projede gelinen aşama hakkında şu bilgileri verdi: “50 adet Jersey İneği dağıttık. Daha çok kadınları ve gelir düzeyi düşük aileleri tercih ettik. Onların buzağıları olmuştu. Jerseylerin samanını biz vererek destek oluyoruz. Bakımını da çiftçilerimiz üstleniyor. Buzağılardan birini 6 ay geçtikten sonra ihtiyacı olan komşuya veriyoruz. Doğumlar gerçekleştikçe çiftçilerimiz buzağıları diğer komşusuna o da diğer komşusuna verecek ve sistem bu şekilde devam edecek. İyi bir proje. Jersey inekleri, eti ve sütü çok kıymetli olan coğrafyamıza çok uygun bir hayvan türü. O nedenle tercih ettik. Yerli buğday türlerini, ekecekleri ve yerli diğer hayvan yemi türlerini kendimiz üretiyoruz. Çiftçimize dağıtıyoruz. Onların üretmesini takip ediyoruz. Ziraat mühendislerimiz ve veterinerlerimizle hem eğitim veriyoruz hem de onların üretimlerini denetliyoruz. Üretimin artırılmasını ve köylünün toprağında, evinde, köyünde kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra sağlıklı gıda üretimini ve sağlıklı gıdanın kentte yaşayanlara ulaştırılmasını amaçlıyoruz”.

Projenin yararlanıcılarından Şaide Kökçüoğlu geçimini peynir ve yoğurt satarak sağladığı belirterek, “Çok güzel bir proje. Hayırlı olmasını dilerim. Allah razı olsun, desteğiniz için. Getirdiğiniz buzağına çok iyi bakacağım. 4 çocuğum var. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz. Sütünü satacağım, peynirimi ve çökeleğimi yapacağım. Bu şekilde ihtiyaçlarımızı karşılayacağım” diye konuştu.