Atakum’da 23 Nisan programı

Atakum Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda hazırladığı özel programla korona virüs kısıtlamalarında bayram sevincini yine çocukların evlerine taşıyacak. Atakum sokaklarında yine sanat ve müzikle bayram sevinci yaşanacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 101. yıl dönümü ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs tedbirleri nedeniyle bu yıl da Atakum’da balkonlarda kutlanacak. Geçen sene, 100. yıl dönümü kutlamalarını korona virüs kısıtlamaları gölgesinde kentin dört bir yanını dolaşan marşlar turu, Ulusal Egemenlik Bandosu ve toplu konut alanlarında sokak konserleriyle gerçekleştiren Atakum Belediyesi, bu yıl da sanat dolu bir programı çocuklarla buluşturacak.

Kırsaldaki çocuklara bayram hediyesi

Bayram coşkusunu Atakumluların evlerine taşıyacak etkinlikler eşzamanlı olarak gün boyunca kentin kırsal mahallelerinden merkez mahallelerine kadar birçok noktada sürecek. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, 23 Nisan’a özel hazırladıkları içerisinde oyuncak ve kitap olan hediye paketleri ile Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin çocuklara özel kaleme aldığı mektupları Atakum’un mevcut 26 kırsal mahallesindeki tüm çocuklara ulaştıracak.

Çocuk tiyatrosu sürprizi

Kırsal mahallelerdeki bir başka bayram sürprizi ise çocuk tiyatrosu olacak. Gün boyu kırsal mahallelerdeki çocukları ziyaret edecek olan çocuk tiyatrosu ekipleri sergileyecekleri tiyatro oyunlarıyla bayram coşkusunu yaşatacak.

Sokak sanatçılarından gösteri

Atakum Belediyesi’nin üstü açık bayram otobüsü de merkez mahallelerde yurttaşlara bayram sevincini taşıyacak. Marşlar çalarak sokakları dolaşacak olan bayram konvoyuna 10 kişilik sokak sanatları gösteri ekibi de eşlik edecek. Ekip içerisindeki maskotlar, jonglör, uzun bacak gibi sokak sanatçıları da çocukların balkonlarının önünde durarak kısa gösteriler sergileyecek.

Hacivat ve Karagöz nostaljisi

Son olarak, Ramazan akşamlarının değişmez eğlencesi, çocukların da ilgiyle izlediği Hacivat ve Karagöz gösterisi toplu konut alanlarında çocuklarla buluşacak. Usta sanatçılar, geleneksel gölge oyunu ile çocuklara unutulmayacak bir bayram yaşatacak.