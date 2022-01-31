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Atakum’a ileri biyolojik atık su arıtma tesisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesine 950 bin TL’lik yatırımla ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapacak.

SAMSUN 31.01.2022, 16:56
Atakum’a ileri biyolojik atık su arıtma tesisi

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Atakum ilçesine 950 bin TL’lik yatırımla ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapacak.

17 ilçede içme suyu ve atık su arıtma tesisleri inşa eden Büyükşehir Belediyesi daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde çalışmalar hayata geçiriyor. Bu çalışmalardan biri de Atakum ilçesinde hayat bulacak. Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye ikinci bir ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa edilecek.

Kentin atık su sorunu bitecek

İnşasına 2023 yılında başlanacak ikinci ileri biyolojik atık su arıtma tesisi projesinin tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. 950 bin TL proje hizmet bedelli tesis 2041 ve 2056 yıllarının nüfusunu kapsayacak şekilde projelendiriliyor. Atakum-19 Mayıs ilçelerinin atık sularını arıtıp denize deşarj edecek olan tesisin 2023 yılında yapımına başlanacak. Kentin atık su sorununu tamamen bitirecek. İlk etapta ortalama 50 bin metreküp suyu arıtacak olan tesis maksimum 200 bin metreküp suyu arıtma kapasitesine sahip olacak. Ayrıca arıtma tesislerinde büyük problem olan çamurun bertarafı için de tesiste çamur işleme üniteleri projelendirilecek.

Altında ileri biyolojik arıtma üstünde futbol sahası olacak

Atakum’a yapılacak ikinci ileri biyolojik atık su arıtma tesisinin yeni bir teknoloji ile inşa edileceğini söyleyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Atakum sahilinde yer tespitini yaptık. Üzerinde futbol sahasıyla beraber yer altında yeni bir teknolojiyle SASKİ’nin elektrik yükünü de ciddi oranda azaltacak şekilde yeni bir İleri biyolojik atık su arıtma tesisi yapacağız. 2023 yılında inşasına başlamayı planlıyoruz. 19 Mayıs ilçesini de kapsayacak şekilde inşa edilecek tesis ile atık suları arıtıp denize derin deşarj yapılacak. Böylelikle Samsun’un atık su sorunu bitecek” diye konuştu.

“Derdimiz sorunsuz bir çevre bırakmak”

Samsun’da atık su sorununu tamamen bitirip gelecek kuşaklara sorunsuz, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak istediklerini vurgulayan Başkan Mustafa Demir, "17 ilçe 1249 mahallemizde vatandaşlarımızın neye ihtiyacı varsa gece gündüz çalışarak yapmaya gayret ediyoruz. Samsun için hayallerimiz ve heyecanımız var. Bunları gerçekleştirirken şehrin daha modern ve daha temiz olması bizim için öncelikli konu. Daha yeşil ve daha temiz bir Samsun için kent genelinde planlı şehirleşme yönünde önemli çalışmalar yürütüyoruz" şeklinde konuştu.

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