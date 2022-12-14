Atakum Matematik Projesi protokolü

Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ)Fen Fakültesi Matematik Bölümü arasında Atakum Matematik Projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol ile matematik bölümünde öğrenim gören 78 gönüllü öğrenci pilot olarak belirlenen Kurupelit Okulu ve Atakent İlkokulunda üniversitede aldıkları "Sihirli Matematik" eğitimini ilkokul öğrencilerine aktaracaklar. Proje, haftada bir gün olmak üzere 10 hafta boyunca devam edecek olup etkili, kalıcı ve eğlenceli matematik öğretmeyi ve küçük yaştan itibaren ilkokul öğrencilerinin matematiği sevmesini amaçlıyor. Projenin ilk dersi 15 Aralık Perşembe günü başlayacak.

Protokolün imza törenine Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, Matematik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Emin Kasap, şube müdürleri ve matematik bölümü öğrencileri katıldı.