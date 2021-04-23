banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?
O Ses Türkiye'den ayrılıyor mu?
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem Sena Nur konuştu
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Türk şirketine Kırgızistan’da kumpas iddiası
Aktivist Greta'dan mesaj var!
Aktivist Greta'dan mesaj var!

Atakum Jandarma çocukların bayramını kutladı

Samsun’un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

SAMSUN 23.04.2021, 18:01
1
Atakum Jandarma çocukların bayramını kutladı

Samsun’un Atakum ilçesinde jandarma ekipleri çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.

Edinilen bilgiye göre, Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı asayiş ve trafik ekipleri tarafından sorumluluk bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında çocukları sevindireceği faaliyetler icra etti. Jandarma ekipleri ilçe kırsalındaki Kamalı, Çamlıyazı, Sarışık Mahallelerinde çocuklara Türk bayrağı ve çeşitli hediyeler vererek bayramlarını kutladı.
banner478
Yorumlar (0)
17°
açık