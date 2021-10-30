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Atakum Gençlik Zirvesi

Atakum Belediyesi ve bir vakıf iş birliği ile üniversiteli gençleri iş ve siyaset dünyasının başarılı isimleri ile buluşturan "Atakum Gençlik Zirvesi" gerçekleştirildi.

SAMSUN 30.10.2021, 18:55
Atakum Gençlik Zirvesi

Atakum Belediyesi ve bir vakıf iş birliği ile üniversiteli gençleri iş ve siyaset dünyasının başarılı isimleri ile buluşturan "Atakum Gençlik Zirvesi" gerçekleştirildi.

Atakum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Atakum Kent Konseyi Gençlik Meclisi, Toplum Gönüllüleri İğne Deliği Gençlik Merkezi (İGDEM), Samsun TOG topluluğu iş birliği ile üniversiteli gençleri başarılı girişimcilerle buluşturan "Gençlik Zirvesi Youth Talks 362" etkinliği yapıldı. Zirvede Karadeniz Bölgesi genelinde her üniversiteden ikişer olmak üzere toplam 40 öğrenci, iş ve siyaset dünyasından çeşitli başarılara imza atmış isimler ile bir araya geldi. Üç gün süren zirvenin ilk gününde bir otel salonunda yapılan tanışma ve grup dinamiği etkinliğinde gençler kendilerini tanıtarak gelecek planlarını ve hayallerini anlattı.

Samsun Büyükşehir Sanat Merkezi’nde gerçekleşen zirvenin ikinci gününde kariyerleriyle toplumda rol model olmuş girişimciler söz aldı. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci yaptığı konuşmada, "Cumhuriyet’in kurucusu Cumhuriyet’i size emanet etti. Cumhuriyet bize teslim edildiği yerde değil. Bizim kuşağımız Atatürk’ün ya da bizden öncekilerin bize teslim ettiği Cumhuriyet’i aynı seviyede çağdaş, modern, demokratik şekilde size teslim edemedi. Orada bizim kusurumuz var. O kusurun sahibi ve o kusuru bilen biri sıfatıyla konuşuyorum. Kendinize, geleceğinize ve sizin geleceğinizi tayin edecek son yüzyılın belki onun da öncesinde insanlık tarihinin en nitelikli, en insani devrimlerinden bir tanesi Mustafa Kemal’in bize ve size emanet ettiği Cumhuriyet’e sahip çıkın. Onun kıymetini bilin. Sizden sonrakilere biraz daha demokrat, insan haklarına saygılı, gelişmiş, gençlerin gelecek endişesi duymadığı, mutlu olabileceği bir ülke bırakın. Biz size bırakamadık. Siz, sizden sonrakilere bırakın. Bir baba olarak söylüyorum. Sizin yaşlarınızda çocuklarım var. Benim çocuklarımın biri dünyanın bir ucunda, diğeri öbür ucunda. Onun bana verdiği acıyla söylüyorum. Bunun için çok çalışın, mesleğinizin en iyisi olun. Türkiye’yi ayağa kaldıracak, Türkiye Cumhuriyeti’ni yaşatacak olan sizlersiniz. Sizlerden bunu diliyorum. Yolunuz açık olsun. Mutlu olun" dedi.

Gençlere başarı tüyoları

Emircan Kuyumcu moderatörlüğünde gerçekleşen Youth Talks 362 bölümünde Mali Müşavir Atila Tekcan, banka yöneticisi Leyla Macit Sezgin, Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe, otel kurucu ortağı Serhat Türkel, Dijitalio Kurucusu Burak Öksüz, genel müdür Didem Duru, şirket genel müdürü Başak Demir, çocuk ve genç girişimcilik merkezi kurucusu Burak Kartal konuşmacı olarak katıldı. Girişimciler iş deneyimlerini, başarı öykülerini ve projelerini gençlerle paylaşırken üniversiteli gençler de sorularıyla meslek tüyoları aldı. Söyleşi sonrası konuşmacılara etkinlik hatırası hediyeler verildi. Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe’ye hediyesini Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Serhat Türkel’e hediyesini Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala, Didem Duru’ya ise hediyesini Başkan Ulaş Tepe takdim etti. Gençlerle bir süre sohbet eden Başkan Deveci onlara tavsiyelerde bulundu.

Atölye çalışmaları yapıldı

Etkinliğin üçüncü günü otelde yapılan atölye çalışmasında İnsan Kaynakları Uzmanı Ayşe Sevindik, “CV hazırlama ve Mülakat Teknikleri’; Toplum Gönüllüleri Vakfı Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bahadır Teke ise “Proje Geliştirme” konularında gençleri bilgilendirdi.

Katılımcı gençlere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk, Bekir Öztürk’ün “19 Mayıs’ı Anmak”, İsmail Tezgel’in “Atatürk Gibi Düşünmek” kitaplarının yer aldığı set hediye edildi.

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