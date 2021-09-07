Atakum BİLSEM’de eğitim-öğretim dönemi başladı

Atakum Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim görmeye başlayacak 105 öğrencinin uyum sağlamasına yönelik "Uyum ve Atölye" açılış programı yapıldı.

Açılışta Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, gerek zihinsel anlamda gerek müzik ve resim gibi görsel alanlarda özel yetenekli öğrencilerin, gelişim ve öğrenme özelliklerini destekleme anlamında BİLSEM’i çok önemli gördüğünü söyledi.

Vali Dağlı, protokol üyeleri ile birlikte Atakum Bilim ve Sanat Merkezi’nde (BİLSEM) eğitim görmeye yeni başlayacak 105 öğrencinin BİLSEM’e uyum sağlamasına yönelik düzenlenen Uyum na katılarak yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Programda, yeni kayıt hakkı kazanan 105 öğrenci ile birlikte toplam 551 öğrencinin BİLSEM’de öğrenim göreceğini ve öğrencilere uyum, destek, bireysel yetenekleri fark ettirme, özel yetenekleri geliştirme ve proje üretim olmak üzere 5 farklı programda eğitim verileceğini belirten Vali Dağlı, gerek zihinsel anlamda, gerek müzik ve resim gibi görsel alanlarda tanılanan özel yetenekli öğrencilerin, gelişim ve öğrenme özelliklerini destekleme anlamında BİLSEM’i çok önemli gördüğünü vurguladı.

Günün anısına öğrencilerimizle birlikte fidan dikimi gerçekleştiren ve BİLSEM öğrencisi Ahmet Arslan Üstünsalih’in kaleme aldığı İngilizce şiir kitabını kendisinden imzalı olarak alan Vali Dağlı, programın ardından kurulumu tamamlanan tasarım ve inovasyon atölyesinin açılışını gerçekleştirerek atölyede öğrencilerin uyum programı doğrultusunda ilk derslerinde heyecanlarına ortak oldu.

Açılışa Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ve ilçe milli eğitim müdürleri katıldı.