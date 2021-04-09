Atakum Belediyesi’nden polislere sıcak çorba ikramı

Atakum Belediyesi, soğuk havada gece saatlerinde görev yapan polis memurları için yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Ekipler, Atakum genelindeki kontrol noktalarını tek tek ziyaret ederek polislere sıcak çorba ikramında bulunuyor.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, korona virüs nedeniyle 21.00-05.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarında Atakum genelinde yer alan kontrol noktalarındaki görev yapan polis memurlarına sıcak ikramda bulunuyor.

Uygulama devam edecek

Atakum Belediyesi’nin tesislerinde hazırlanan sıcak çorbalar, Paylaşım Merkezi ekiplerince paketlenip özel izolasyonlu kutulara yerleştirerek yola çıkıyor. Bölgelere ayrılan ekiplerse, Atakum’daki kontrol noktalarındaki emniyet güçlerini tek tek ziyaret ederek çorbaları ulaştırıyor. Amaçlarının pandemi döneminde halk sağlığı için kontrol noktalarında nöbet tutan polislere bir nebze olsun destek sağlamak olduğunu belirten Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi yetkilileri, “Paylaşım merkezi olarak ekiplerimizle kentin tümüne ulaşmaya çalışıyoruz. İhtiyaç sahiplerinin yanında olurken aynı zamanda pandemi döneminde de özverili çalışmalarda bulunan mesleklerin de yanında olmaya çalışıyoruz. Atakum Belediye Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla, gece saatlerinde soğuk havada görevlerini sürdüren polis arkadaşlarımıza da sıcak çorba ikramı uygulamasına başladık. Burada önemli olan görevi başında olan emniyet güçlerimizin yanında olduğumuzu anlatmak. Ziyaret ettiğimiz her kontrol noktasında polis arkadaşlarımızın memnuniyetini görmek bizleri çok mutlu ediyor. Uygulamamız devam edecek” diye konuştu.