Atakum Belediyesi’nden kırsal kalkınmaya destek

SAMSUN (İHA) – Kırsal kalkınmaya önem veren Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Jersey Irkı İnek Dağıtımı Projesi’nde 50 adet Jersey ırkı ineğin temininin gerçekleştiğini belirterek, “Gebe inekleri Atakum’un köylerinde gelir düzeyi düşük, çoğunlukla kadın üreticilere çifter çifter vereceğiz” dedi.

Atakum Belediyesi’nin kırsal kalkındırmaya yönelik ’Köyüm Köylüm’ projeleri kapsamında Jersey Irkı İnek Dağıtımı Projesi’nde 50 Jersey ırkı ineğin temini gerçekleşti. Gebeleştirme sürecinin başladığı projede Jersey çiftliğini eşi Av. Gülay Deveci ile ziyaret eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Buradaki gebe inekleri Atakum’un köylerinde gelir düzeyi düşük çoğunlukla kadın üreticilere çifter çifter vereceğiz” diye konuştu.

Projede, gebeleştirme yöntemiyle her yıl daha fazla ihtiyaç sahibi Atakumlu üreticiye fayda sağlaması hedeflenirken Jersey ineklerden elde edilen sütlerden de yoğurt yapımı sağlanarak pazara ulaştırılacak.

“Jersey bizim kültürümüz”

Projeyi çok önemsediklerini belirten Başkan Deveci, “Aday olduğumuz süreçte de bunu köylere anlatıyorduk. Jersey Karadeniz’in büyükbaş ırkı. Bizim coğrafyamız, Karadeniz arazisi engebeli. Jersey, bu engebeli arazide yürüyebilen, gezebilen doğada kendi karnını doyurabilen bir hayvan ırkı. Bizim kendi kültürümüz, kendi ırkımız. Bunun ötesinde Jersey ineklerinin sütü ana sütüne yakın onun kadar önemli besin değeri yüksek bir süt; o nedenle kıymetli. Zayıf, kilolu olmayan ama bizim Karadeniz’in doğasına iklim koşullarına en uygun kültürümüzün geçmişimizin ırkı bu. Bunu oluşturmaya çalışıyoruz. Buradaki gebe inekleri Atakum’un köylerinde gelir düzeyi düşük çoğunlukla kadın üreticilere çifter çifter vereceğiz. Onlar veterinerlerimizin ziraat mühendislerimizin kontrolünde ve denetiminde Jersey ineklerinin bakımını yapacaklar. Doğum gerçekleştikten sonra dişi buzağıları alıp diğer ihtiyaçlı komşuya vereceğiz. Zincirleme, üredikçe tüm ihtiyaçlı köylere dağıtacağız. Burada amacımız sadece dayanışma veya yardım değil; biz onları kendi kültürlerine bu büyükbaş ırkının yetiştiriciliğine döndürmeye çalışıyoruz. Bu coğrafyada asıl olması gereken büyükbaş hayvan ırkı bu demeye gayret gösteriyoruz. Atakum’un tüm köylerinde Jersey büyükbaş hayvanlarının üretimini ve hayvancılığın o noktada olması gerektiğini hem eğiterek hem göstererek ifade etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Tarımı destekliyoruz”

Başkan Deveci, tarımı desteklediklerini ifade ederek, şunları söyledi:

“Hayvancılık tarımın bir başka çeşidi. Biz, Ata tohum çeşitlerini de artırıyoruz. Ata tohum diye adlandırılan bu bölgenin zirai tohumlarını çiftçilerimize öneriyoruz. Kendimiz üretiyoruz. Ürettiğimiz tohumları çiftçilerimize veriyoruz. Onlar kendi tarlalarında ekiyorlar. Bu coğrafyanın bu iklim koşullarına uygun tohum çeşidini hem bitkisel hem de hayvansal tarımda bu coğrafyanın değerlerine ulaşmaya çalışıyoruz. Atakum Belediyesi olarak bu konuda destek oluyoruz.”