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Atakum Belediyesi’nden HES kodlu pandemi önlemi

ATAKUM BELEDİYESİ’NDEN HES KODLU PANDEMİ ÖNLEMİ

SAMSUN 08.09.2020, 13:25
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Atakum Belediyesi’nden HES kodlu pandemi önlemi

Korona virüs pandemisinin Türkiye’de etkili olmaya başladığı ilk günden itibaren ilçede tüm ekipleri ile birlikte sahada olan Atakum Belediyesi, Samsun’daki vaka sayısının artmasının ardından yeni bir tedbir aldı. Vatandaş ve çalışanlara belediye hizmet binasına girişlerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

Dünya ile birlikte Türkiye’yi etkisi altına alan korona virüs salgınının Türkiye’de görülmeye başladığı ilk günden itibaren acil durum eylem planını devreye alarak sahaya inen Atakum Belediyesi, Samsun’daki pozitif vaka sayısını artması üzerine yeni bir tedbir aldı. Yaklaşık altı aydır belediye hizmet binasına giren tüm yurttaş ve çalışanlara ateş ölçümü yapan ve dezenfektan kullandıran Atakum Belediyesi, Hayat Eve Sığar (HES) kodu kontrolü yapmaya başladı. İşlemleri için binaya gelen yurttaşlar ile birlikte mesai başlangıcında belediyeye giriş yapan çalışanlar, kapıdaki güvenlik görevlilerine telefonlarının ekranından HES kodlarını gösteriyor. Dijital uygulama ile giriş yapan kişiye ait HES kodunu okutan görevliler, yurttaş ya da çalışana ait herhangi bir olumsuz bildirim ile karşılaşıldığında sağlık ekiplerine bilgi veriyor. Belediye hizmet binasına giriş yapılabilmesi için ekranda “Riskli değil” bildiriminin görülmesi gerekiyor. Son dönemde pozitif olmasına rağmen karantina kurallarına uymayan hasta sayısının çoğalması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Samsun’daki tüm kamu kuruluşlarında zorunlu hale getirilen HES kodlu giriş, Atakum Belediyesi’nde de uygulanacak. Telefon ekranında ya da kağıda çıktı alınmış şekilde HES koduna sahip olmayan yurttaşlar kamu kuruluşlarına giriş yapamayacak.

Kodu olmayanlar için hes destek masası

Korona virüs pandemisi nedeniyle tüm dünyanın zor bir dönemden geçtiğini hatırlatan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Sürecin en başından bugüne tüm ekiplerimizle birlikte sahadayız. Atakumluları salgın hastalıktan koruyabilmek için hem ülke genelinde alınan tedbirlerin uygulanma süreçlerini takip ettik hem de belediye imkanları ile çok sayıda önlem almaya çalıştık. Samsun İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun HES kodu ile giriş kararı da Atakum Belediyesi’nde uygulanmaya başladı. Herhangi bir işlem yapmak için belediyeye gelen yurttaşlarımızın HES kodlarını yanlarında bulundurması gerekiyor. Akıllı telefona sahip olmayan, HES kodu edinememiş yurttaşlarımız için de belediyenin girişinde bir HES Destek Masası oluşturduk. Orada arkadaşlarımız HES kodu olmayanlara yardımcı oluyor. Salgın hastalığı yenebilmemiz için herkesin alınan tedbirlere uygun davranması gerekiyor. Tüm Atakumlulara; maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları yönündeki çağrımı yineliyorum” diye konuştu.

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