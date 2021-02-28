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Atakum Belediyesi’nden 2 günde binden fazla aileye yardım

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi, 2 günde bin aileye yardım kolisi dağıttı.

SAMSUN 28.02.2021, 16:37
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Atakum Belediyesi’nden 2 günde binden fazla aileye yardım

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediyesi, 2 günde bin aileye yardım kolisi dağıttı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi, özellikle korona virüs döneminde işsiz kalmış, ihtiyaç sahibi aileler başta olmak üzere Atakum’un her köşesine içerisinde temel gıda ürünlerinin bulunduğu dayanışma kolilerini ulaştırmaya devam ediyor. Dünyayı etkisi altına alan korona virüsü pandemisinin hemen ardından dayanışma çağrısı yapan Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin çağrısı karşılık bulmuş, binlerce haneye destek uzanmıştı. Pandeminin ekonomik etkilerinin derinleşmesiyle gıda dayanışmasını kalıcı hale getirmek istediklerini söyleyen Başkan Deveci, kısa bir süre içerisinde Karadeniz Bölgesi’nin ilk Gıda Bankası olan AtaMarket’i açarak binlerce yurttaşa destek ulaştırdı.

Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri, hafta sonu kırsal ve merkez mahallelerindeki ihtiyaç sahibi binden fazla aileye yardım kolisi ulaştırdı. Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral’ın da katıldığı dağıtım çalışmasından önce mahalle muhtarlarıyla ihtiyaç sahibi aileler belirlendi ve Atakum Belediyesi’ne yapılan başvurulardan da oluşturulan listelerle aileler tek tek ziyaret edilerek hem dayanışma kolileri ulaştırıldı hem de herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığı kontrol edildi. Dayanışma kolileri içerisinde ayçiçek yağı, toz şeker, çay, pirinç, bulgur, mercimek, fasulye, nohut, salça, un, zeytin, şehriye, makarna, tuz, patates, soğan ve dezenfektan yer aldı.

Atakum Belediyesi’nin desteklerinden mutlu olduklarını söyleyen mahalle sakinleri, Başkan Deveci’ye ve Paylaşım Merkezi ekiplerine teşekkür etti. Başkan Yardımcısı Saral ve ekipler, aynı zamanda ziyaret edilen mahallelerde yurttaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

"Destekler devam edecek"

Türkiye’nin zor bir dönemden geçtiğini söyleyen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, Atakum genelinde ihtiyaç sahibi ailelere yönelik çalışmalarının artarak süreceğini ifade ederek, şunları söyledi:

“Bu destekleri hayata geçirirken hep ‘Komşusu açken, tok yatan bizden değildir’ sözünü hatırlatıyorum. Bizim şu dönemde her zamankinden daha fazla toplumsal dayanışmaya ihtiyacımız var. Atakum halkı bu süreçte dayanışmanın anlamını çok iyi bir şekilde kavradı. Zor günler geçiriyoruz ama aynı zamanda komşuluk hukukunun da önemini anladık. Atakumlular bu hassasiyeti her konuda gösterdi. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Paylaşım Merkezi ekiplerimiz Atakum’un dört bir yanında çalışmalarını sürdürüyor. İhtiyaç sahiplerine ulaşıyor. Bu çalışmayla da binin üzerinde haneye ulaştık. Önümüzdeki süreçte, Ramazan ayında da sonrasında da dayanışma kolilerimizi yola çıkarmaya devam edecek, komşularımızın sofralarında bir tebessüm olmak için özverili çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”
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