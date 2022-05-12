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Atakum Belediyesi’nden 19 Mayıs programı

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümünde gerçekleştireceği bir dizi etkinlikle bayram coşkusunu yaşatacak.

SAMSUN 12.05.2022, 15:57
Atakum Belediyesi’nden 19 Mayıs programı

Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümünde gerçekleştireceği bir dizi etkinlikle bayram coşkusunu yaşatacak.

Milli bayramları ilçe genelinde coşkuyla kutlayan Atakum Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 103. yıl dönümünde “Yürüyelim Arkadaşlar” sloganıyla gerçekleştireceği etkinliklerle unutulmaz bir bayram daha yaşatacak. CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Faik Öztrak ve bölge milletvekillerinin katılacağı toplu açılış töreninin yapılacağı kutlamalarda, 19 Mayıs’ta saat 19.00’da “Halk Yürüyüşü” de gerçekleşecek. Lozan Caddesi’nde başlayıp Atakum Kent Meydanı’nda sona erecek yürüyüşün ardından saat 20.00’de sevilen sanatçı Şevval Sam sahneye çıkacak.

Atakum’u fotoğraflayacaklar

Etkinlikler kapsamında 14 Mayıs tarihinde “19 Mayıs ve Atakum Foto Maraton” başlayacak. Maratonda fotoğrafçılar en güzel Atakum fotoğrafını çekebilmek için birbirleriyle yarışacak. Yarışma aynı zamanda Atakum’un tanıtımına da katkıda bulunacak. Seçici kurulunda Faruk Akbaş, Hatice Bozoğlu, Selman Uzun, Ali Kahveci, Alanur Sevim, Ata Yakup Kaptan ve Atilla Küçükala’nın yer aldığı maraton 21 Mayıs tarihinde sona erecek.

Selanik’ten gelen ata toprağı Atakum’da

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Balkan Masası’nın organize ettiği “Gençlik Geleceğimizdir” değişim programı dahilinde Atakum Belediyesi’nin ev sahipliğini yaptığı proje ile Yunanistan Gümülcine’den yola çıkan bisikletçiler 17 Mayıs tarihinde Atakum’a ulaşacak. Sporcular, Taflan’da karşılanırken 19 Mayıs günü saat 17.00’de Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde yapılacak tören ile Selanik’teki Atatürk’ün doğduğu evden alınan ve Atakum’a getirilen ata toprağının teslimi gerçekleştirilecek.

Gençler, kampta buluşuyor

Atakum Belediyesi ve Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) İğne Deliği Gençlik Merkezi iş birliği ile yapılacak olan Gençlik Kampı programıyla gençler bizi etkinlik gerçekleştirecek. 18 Mayıs’ta Atakum genelini kapsayacak etkinliklere Toplum Gönüllüleri Vakfı İğne Deliği Gençlik Merkezi gönüllüsü gençler ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğrenci toplulukları katılacak. Gençler, öğle saatlerinde çevre temizliği farkındalığı oluşturmak amacıyla Atakent-Körfez arasında sahil temizliği yapacak. Ardından İncesu İlkokulu’nu ziyaret ederek burada Yapı Kredi yayınlarının hediye ettiği kitapları çocuklara ulaştıracak, çocuklar ile ailelerine ağız ve diş taraması gerçekleştirilecek. Ziyaretin ardından gençler Körfez sahilinde piknik ve kitap okuma etkinliği yapacak. Saat 19.30’da Çobanlı İskelesi- Körfez Marina arasında teknelerle fener alayı gerçekleştirilecek. Akşam saat 20.00’de ise Atakum Belediyesi Çatalçam Sosyal Tesisleri’nde olacak Gençlik Kampı’nda söyleşi programı düzenlenecek. Söyleşide Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Toplum Gönüllüleri Vakfı (TOG) Kurucusu İbrahim Betil, TOG Yönetim Kurulu Başkanı Didem Duru,TOG Genel Müdürü Ayşe Kırımlı, Yapı Kredi Bankası Genel Müdürlüğü Vostro Uzmanı Züleyha Erbil gençlerin sorularını cevaplayacak. Söyleşinin ardından da gerçekleşecek konserde gençler doyasıya eğlenecek.

Toplu açılış töreni yapılacak

19 Mayıs günü ise kutlamalar doruk noktasına ulaşacak. Sabah saat 11.00’de çevrimiçi olarak Uluslararası Sanal Resim Sergisi açılışı gerçekleşecek. Saat 18.00’de ise Cumhuriyet Mahallesi 38. sokakta bulunan Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde toplu açılış töreni yapılacak. Törende Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi, Atakum Belediyesi AtaTohum Merkezi şubesi, Atakum Belediyesi AtaÇocuk Kreşlerinin, Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi’nin (ATABEM) ve parkların açılışları gerçekleşecek. Açılış öncesinde Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde Yüzyılın Rotası Türkiye Tohum Zinciri etkinliği yapılacak.

Şevval Sam’dan müzik ziyafeti

Açılışın ardından saat 19.00’da “Halk Yürüyüşü” gerçekleştirilecek. Lozan Caddesi’nde başlayıp Atakum Kent Meydanı’nda sona erecek yürüyüşün ardından saat 20.00’de sevilen sanatçı Şevval Sam sahneye çıkacak.

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