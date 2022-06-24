Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’ndan bahar konseri

Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, birbirinden değerli eserleri seslendirdiği konserde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Bahar Konseri ile sanatseverlerle buluştu. Şef Volkan Sağlam’ın yönetiminde Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde gerçekleşen konsere yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Sunuculuğunu Mine Aktaş’ın üstlendiği geceye Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Atakum İlçe Başkanı Turgay Özçelik, Samsun’da faaliyet gösteren çeşitli koroların şefleri, konser repertuarında bulunan bazı eserlerin Samsun dışında yaşayan sahipleri ile müzikseverler katıldı.

Başkan Deveci koroya eşlik etti

Konserde 55 kişilik dev koro ekibi unutulmaz Türk Sanat Müziği eserlerini seslendirirken konuklara keyifli anlar yaşattı. İki bölümden oluşan 34 eserin yer aldığı konsere sanatseverler hep birlikte eşlik etti. “Gönülden Geçeni Düşürür Dile”, “Susamış Topraklar Gibi”, “Her Eylül O Parkta” gibi eserlerin seslendirildiği gecenin sonunda Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Av. Gülay Deveci koro emekçilerine plaketlerini takdim etti. Ardından Başkan Deveci ile Av. Gülay Deveci koroya katılarak konuk şeflerle birlikte “Yâr Saçların Lüle Lüle”, “Muhabbet Bağına Girdim” ve “İzmir Marşı” eserlerini söyledi. Muhteşem konsere imza atan Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu’nu tebrik eden Başkan Deveci, Şef Volkan Sağlam’a ve koroya başarılar diledi.

Şef Sağlam’a ödül kutlaması

2022 Altın Medya Yarışması’nda Yılın Bestekarı ve Türk Sanat Müziği Yorumcusu ödülünü alan Atakum Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu Şefi Volkan Sağlam’ın ödülü sahnede kutlandı. Bestesi Şef Sağlam’a ait “Yağmurlu Gecede Sokaklar Issız” eserini de Şef Sağlam konserde seslendirdi. Sağlam’ın yorumu dakikalarca alkışlandı. Konserde ayrıca koronun en büyüğü ve deneyimli koristi olan Cevat Öztürk’ün seslendirdiği iki şarkı seyirciler tarafından beğeni aldı.