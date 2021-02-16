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Atakum Belediyesi tüm ekipleriyle karla mücadelede

Atakum Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 21’i iş makinesi olmak üzere 36 araç ve 150’den fazla personel ile Atakum genelinde çalışma yürüttü.

SAMSUN 16.02.2021, 16:06
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Atakum Belediyesi tüm ekipleriyle karla mücadelede

Atakum Belediyesi, ilçede etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 21’i iş makinesi olmak üzere 36 araç ve 150’den fazla personel ile Atakum genelinde çalışma yürüttü.

Atakum Belediyesi, günler öncesinde tamamladığı karla mücadele hazırlıklarının ardından önce yüksek kesimlerde ardından da kent merkezinde görülen kar yağışıyla birlikte şehir yaşamının olumsuz etkilenmemesi için tüm ekipleriyle sahaya indi. Vatandaşların yoğun olduğu alanlarda kar küreme çalışması yapıp sıcak çorba ikram eden Atakum Belediyesi, aynı zamanda karla mücadele WhatsApp hattı da oluşturarak ihbarlara anında müdahale ediyor.

Meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından Atakum Belediyesi ekipleri karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Önceki günlerde kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Atakum’un kırsal mahallelerinde 24 saat esaslı çalışmalarını sürdürdü. Gece saatlerinde kent merkezinde de etkili olan kar yağışının ardından Atakum Belediyesi, sabahın ilk ışıklarında tüm ekipleriyle birlikte sahaya indi. Kent merkezinde yayaların yoğun olarak kullandığı kaldırımlar ve yollarda çalışma yapan ekipler, kar yağışının kent yaşamını olumsuz etkilememesi ve Atakumluların karın keyfini çıkarması için mücadele ediyor.

Saha ekiplerinden topyekun mücadele

Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü’nün ortak çalışmasıyla 21’i iş makinesi olmak üzere 36 araç ve 150’den fazla personel Atakum genelinde çalışma yürüttü. Şehir merkezinde insanların sıklıkla kullandığı kaldırımlarda, üst geçitlerde, hastane ile sağlık ocağı önlerinde, araçların yoğun olarak geçtiği sokaklarda, pazaryeri girişinde çok sayıda kar küreme ekibi çalışırken, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı altındaki yolların açık tutulması ve olumsuz yol şartlarından hiçbir aracın etkilenmemesi için karla mücadele çalışması gerçekleştiriliyor. Diğer yandan, kent merkezinde zaman zaman şiddetini artıran kar nedeniyle araçların geçmekte zorluk yaşadığı caddelerde de yoğun mücadele gösteren ekipler yolda kalan araçları iş makineleri ve çekme halatları yardımıyla kurtarıyor. Atakum Belediyesi Paylaşım Merkezi ekipleri de kentin 4 ayrı noktasında pazaryeri esnafına ve sokaktaki vatandaşlara sıcak çorba ikram ediyor.

“Karla mücadele hattı kuruldu”

Sahadaki belediye emekçilerini ziyaret eden Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İpek, Başkan Yardımcısı Okan Saral ile Başkan Danışmanı Muzaffer Yıldız ardından Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan pazaryerinde esnafla bir araya geldi. Çorba dağıtım noktalarından birisi olan Mimarsinan Mahallesi pazaryerinde vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Vekili İpek, Atakum’un dört bir yanında karla mücadele çalışmalarının devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

“Nihayet beklediğimiz kar, Atakum’a düştü. Çocuklarda başta olmak üzere insanlarda bir heyecan var. Yalnız karın beraberinde getirdiği sıkıntılar da var. Biz bunları aşmak için Atakum Belediyesi olarak, Atakum’u dört parçaya ayırdık. Ekiplerimizi görevlendirdik. Şu anda 21’i iş makinesi olmak üzere toplam 36 aracımız, 150 personelimiz sahada çalışmaya devam ediyor. Ayrıca WhatsApp ihbar hattı kurduk. Vatandaşlarımız 0532 963 02 06 numaralı ihbar hattından bizi arayarak, tüm sorunlarını iletebilir. Ayrıca vatandaşlarımızın yoğun olduğu bölgelerde, özellikle pazaryerinde, tramvay duraklarında belli noktalarda sıcak çorba dağıtım noktaları oluşturduk. Bu noktalarda çorba ikramı yapıyoruz. Bizim Atakum halkından isteğimiz ise mümkün olduğunca sokağa çıkmamaları, evlerinde karın tadını çıkarmaları ve çocuklarıyla vakit geçirmeleri.”
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