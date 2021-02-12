Atakum Belediyesi karla mücadeleye hazır

Atakum Belediyesi ekipleri, meteorolojiden yapılan uyarı sonrasında karla mücadele hazırlıklarını tamamladı. Ekipler, kent genelinde buzlanmanın veya kar yağışının herhangi bir olumsuzluk yaşatmamasını sağlamak için 24 saat esaslı çalışacak.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün önceki günlerde sıcaklığın hissedilir şekilde düşeceği ve hafta sonundan itibaren yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı beklendiği uyarısının ardından Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin talimatıyla karla mücadele ekipleri hazırlıklarını tamamladı.

Özellikle yoğun kar yağışı alan Atakum’un yüksek kesimlerinde yol açma çalışmalarını ve kent genelinde trafik güvenliğini sağlamak için tuzlama çalışması gerçekleştirecek ekipler, kar yağışının kentte yaşatabileceği olumsuz durumlara karşı 7/24 esasına göre görev başında olacak.

Hafta sonundan itibaren etkili olması beklenen yağış öncesinde Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı karla mücadele ekipleri araçların herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması için bakımlarını gerçekleştirdi ve tuz stoklarını yeniledi. 1 tuzlama kamyonu, 3 greyder, 4 kepçe ile ulaşımın aksamaması için sahada olacak ekipler, Atakumluların herhangi bir olumsuzluk yaşamadan karın keyfini çıkarabilmeleri için çalışacak. Sürücüleri kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zincirsiz ve kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamaları konusunda uyaran Atakum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sokağa çıkma kısıtlamalarının bitiminin ardından kar yağışının devam etmesi halinde de trafikte araç yoğunluğu yaşanmaması adına toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi konusunda uyarılarda bulundu.