Atakum Belediyesi ’Evde Destek’le dayanışmayı büyütüyor

Samsun’da Atakum Belediyesi, 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlar için oluşturduğu Evde Destek Hizmetleri Birimi ile her geçen gün daha fazla eve ulaşarak dayanışmayı büyütüyor.

Atakum Belediyesi’nin 65 yaş üzeri ve dezavantajlı vatandaşlar için oluşturduğu Evde Destek Hizmetleri Birimi, Atakum’un dört bir yanına ulaşarak, her geçen gün daha fazla eve dayanışmayı taşıyor. Uzman ekipler düzenli aralıklarla ziyaret ettiği evlerde ihtiyaç duyulan temizlik, yemek, kişisel bakım, psikolojik destek, sağlık ve teknik alanlarında yoğun mesai harcıyor.

Sosyal belediyecilik anlayışını tüm projelerinde ortaya koymaya çalıştıklarına değinen Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci’nin, "Evdeki ihtiyaçlarınızda, Atakum Belediyesi yanınızda" diyerek duyurduğu Evde Destek Hizmetleri Birimi ile 65 yaş üstü ve dezavantajlı vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak çalışmalara imza atıyor. Ay boyunca rutin olarak ziyaret edilen evlerde yaş almış veya dezavantajlı grupta bulunan Atakumluların evdeki tüm ihtiyaçlarını karşılayan ekipler temizlikten tamirat, psikolojik destekten şeker ve tansiyon takibine kadar hem evin hem de ev sahibinin ihtiyaçlarında yanında oluyor.

Evde Destek Hizmetleri’nin yararlanıcıları vatandaşlar ise yapılan hizmetin çok değerli olduğunu belirterek Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’ye ve Evde Destek Hizmetleri Birimi personeline teşekkür etti.

Evde Destek Hizmetleri Birimi bünyesinde vatandaşlara psikolojik destek sağlamak için iki psikolog, saç bakımı için iki kuaför, evde temizlik işlerini gerçekleştirebilmek için on sekiz temizlik personeli, yaş almış vatandaşların bakımı için iki bakım uzmanı; tansiyon, nabız, şeker ölçümü yapacak bir hemşire ile tamir ve onarım gibi teknik ihtiyaçları karşılayabilmek için iki teknik personel hazır bulunuyor. Evde Destek Hizmetleri Birimi’nden faydalanmak isteyen Atakumlular, 0362 437 43 18 ve 0552 963 02 80 numaralı hattan belediyeye ulaşıp talep oluşturabiliyor. Komisyon incelemesinin ardından Evde Destek Hizmetleri Birimi, belirlenen şartlara uyan yurttaşların yer aldığı listeler doğrultusunda belediye hizmetini kent geneline ulaştırıyor.