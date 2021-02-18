Atakum Belediyesi, buzlanmaya karşı sahada

Atakum Belediyesi, hafta başından itibaren sürdürdüğü karla mücadele çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kent merkezindeki yol ve kaldırımlarda buzlanma riskine karşı tuzlama işlemi gerçekleştiren ekipler, kırsal mahallelerde kar kalınlığının 1 metreye kadar ulaştığı bölgelerde yol açma çalışması yapıyor

Atakum Belediyesi, hafta sonundan itibaren kar yağışı görülen kent genelinde kar çalışmalarına 24 saat esasıyla sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü iş birliğiyle 21’i iş makinesi olmak üzere 36 araç ve 150’den fazla personelle kent merkezinde ve kırsal mahallelerde gerçekleştirilen çalışmalar devam etti.

Kent merkezinde kar yağışının durmasının ardından hava sıcaklığının da düşmesiyle ulaşım ağında buzlanma riski oluştu. Atakum Belediyesi ekipleri, gece saatlerinde özellikle eğimi yüksek yollarda ve trafiğin yoğun olduğu caddelerde hem özel solüsyonlarla hem de tuzla buzlanmaya karşı mücadele verdi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte sahaya inen diğer ekipler ise, geceden soğuk hava etkisiyle buzlanan kaldırımlarda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi. Kent merkezindeki kar güneşin de etkisiyle büyük oranda erisede, yayaların yoğun olduğu kaldırımlardaki buzlanma riskine karşı hem de cuma namazı kılınacak cami çevrelerinde gün boyu tuzlama ve kar küreme çalışmaları devam etti. Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ise kar yağışıyla birlikte yiyecek bulma sıkıntısı çekebilecek sokak hayvanları için besleme çalışmalarını tekrarladı. Kentin uzak noktalarındaki patili dostların yoğun olduğu bölgelere mama takviyesi yapan ekipler, parklarda bulunan kedi ve köpek evlerindeki mama ile su haznelerini de doldurarak can dostları besledi.

Atakum’un yüksek kesimlerindeki mahallelerde de yol açma çalışmalarına devam edildi. Özören ve Çamlıyazı mahalleleri başta olmak üzere Kocadağ mevkiinde kar kalınlığının 1 metreyi aştığı yollarda araç geçişinin güvenli olmasını sağlamak için mücadele veren ekipler, 24 saat esasıyla kar çalışmalarını sürdürdü. Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İpek, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Okan Saral, Başkan Danışmanı Muzaffer Yıldız ile Fen İşleri Müdürü Hüseyin Yasin Yıldırım Kocadağ’da gerçekleştirilen çalışmaları yakından takip etti. Atakum’un yüksek kesimlerinde karla mücadelenin daha yoğun sürdüğünü ifade eden Atakum Belediye Başkan Vekili Hasan İpek, “Kar yağışının başladığı ilk günden itibaren Atakum Belediyesi ekipleri olarak gece gündüz çalışmalarına devam ediyoruz. Bugün kar yağışı durdu. Bütün grup yollarını, özellikle köylerimize giden yolları açtık. Sadece üç köyümüzün yolunda çalışma devam ediyor, akşam saatlerinde de bu yollar açılacaktır. Şu anda Kocadağ’da 1 metreye yakın kar var. Kar yağışı devam etmezse sokak aralarını da açmayı sürdüreceğiz. Meteoroloji verilerine baktığımızda, sıfır ve eksi derecelerde sıcaklık görüyoruz. Buna bağlı olarak da buzlanma meydana gelebilir. Özellikle araçlarıyla dışarı çıkacak vatandaşlarımızın buzlanmaya çok dikkat etmeleri gerekiyor. Biz de buzlanmaya karşı mücadelemize yine devam edeceğiz. Aynı zamanda WhatsApp hattımızdan gelen bütün ihbarları değerlendiriyor, özellikle hasta ve hamile vatandaşlarımıza en kısa sürede yardıma koşuyoruz. Sağlık kuruluşlarına ulaştırıyoruz. Komşularımız, belediyemize 0552 963 02 06 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirler” dedi.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı hava durumu tahminlerine göre, hafta sonu da Samsun’un birçok ilçesinde kar yağışı bekleniyor. Hava tahmini raporunda cuma günü 0 derece sıcaklık ile kar yağışı, cumartesi günü de yine 0 derece sıcaklık ile hafif kar yağışı olması öngörüldü. Pazar gününden itibaren ise kar yağışı sona erse de hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşme ihtimali buzlanma riskini beraberinde getiriyor. Meteoroloji verilerine göre karla mücadele eylem planını sürekli güncelleyen Atakum Belediyesi, 7 gün 24 saat esaslı çalışmalarına devam edecek. Pazar ve devamındaki günlerde ise buzlanma riski taşıyan cadde ve sokaklar ile yaya kaldırımlarında çalışmalarını sürdürecek.