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Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu’na ikinci şube geliyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği projelerden biri olan AtaÇocuk Anaokulu, ikinci şubesinin açılışı için gün sayıyor. Yenimahalle’de hizmete girecek olan ikinci AtaÇocuk Anaokulu, sekiz ayrı sınıfı ile daha fazla Atakumlu çocuğa eğitim olanağı sunacak.

SAMSUN 13.01.2021, 12:51
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Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu’na ikinci şube geliyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği projelerden biri olan AtaÇocuk Anaokulu, ikinci şubesinin açılışı için gün sayıyor. Yenimahalle’de hizmete girecek olan ikinci AtaÇocuk Anaokulu, sekiz ayrı sınıfı ile daha fazla Atakumlu çocuğa eğitim olanağı sunacak.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, hemşehrilerine verdiği “Her mahalleye bir kreş” sözünü adım adım uyguluyor. Atakumlu miniklerin okul öncesi eğitime kolay erişebilmesi amacıyla Atakum Belediyesi’nce ilk şubesi ağustos 2020’de açılan AtaÇocuk Anaokulu, ikinci şube için son hazırlıklarını yapmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Mevlana Mahallesi’nde, minik Atakumlulara kapılarını açan AtaÇocuk Anaokulu, sekiz sınıflı Yenimahalle şubesi ile daha fazla çocuğa eğitim olanağı sunacak. Atakum’un en yüksek nüfuslu mahallesi olan Yenimahalle’de açılış hazırlıkları gerçekleştirilen AtaÇocuk Anaokulu’nda kayıtlar kısa süre içinde alınmaya başlanacak. Minik öğrencilerin konforuna yönelik tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanan AtaÇocuk Yenimahalle Anaokulu’nda tam zamanlı İngilizce eğitim uygulanacak. 3-6 yaş arası çocukların yararlanabileceği kreşte öğretmenler ve öğrenciler arasındaki tüm diyaloglar İngilizce dilinde gerçekleşecek. Minik öğrenciler; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltılarını hafta içi hergün AtaÇocuk Yenimahalle Anaokulu’nda yiyecek. Çocuklar için uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan özel bir beslenme programı uygulanacak. Minik öğrenciler, eğitimlerine her sınıfta bir öğretmen bir de yardımcı öğretmen eşliğinde eğitime devam edecek. Eğitim atölyeleri ve laboratuvarlarında dokunarak, deneyerek öğrenme fırsatı sunacak olan AtaÇocuk Yenimahalle Anaokulu, Atakumlu minikleri; bilim, kültür ve sanat alanlarında yaşama hazır hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunacak.

“Şube sayısı ikide kalmayacak, yaygınlaşacak”

Belediye başkanlığı görevini devraldığı 8 Nisan 2019 öncesinde Atakumlu kadınların, annelerin üretim yaşamına dahil olabilmeleri için kreş sözü verdiğini hatırlatan Başkan Cemil Deveci, “Atakumlulara vermiş olduğumuz sözü geçen yıl ağustos ayında açtığımız ilk AtaÇocuk Anaokulu ile yerine getirdik. Orada okullarına devam eden minik hemşehrilerimiz altı aydır AtaÇocuk farkıyla yetişiyorlar. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışır bir kutlama programıyla karşımıza çıktılar. Ardından 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde onlarla bir araya geldik. Her karşılaşmamızda daha fazla sosyalleştiklerini, toplum yaşamına daha hazır bireyle haline geldiklerini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı. Şimdi Atakum Belediyesi AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesini açıyoruz. İlk anaokulumuz Mevlana Mahallesi’ndeydi, ikincisi ise Yenimahalle’de olacak. Bir mahallemizdeki minik hemşehrilerimizi daha AtaÇocuk Anaokulu ile buluşturuyoruz. AtaÇocuk’ta; Atatürk ilkelerine bağlı, bilimin, aklın yolunda, kültür ve sanatı yaşamın bir parçası olarak gören, birden fazla dil konuşabilen ve dünyaya entegre olmuş nesiller yetişecek. AtaÇocuk’un şube sayısı iki ile kalmayacak. Daha çok mahallemize yaygınlaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.
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