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Atakum Belediyesi 2021’de kırsal üretime güç verdi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği kırsal kalkınma projelerini yaşama geçirmek amacıyla kurulan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 2021 yılında projelerini geliştirerek daha fazla üreticiye fayda sağladı.

SAMSUN 12.01.2022, 13:22
Atakum Belediyesi 2021’de kırsal üretime güç verdi

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği kırsal kalkınma projelerini yaşama geçirmek amacıyla kurulan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, 2021 yılında projelerini geliştirerek daha fazla üreticiye fayda sağladı.

Başkan Cemil Deveci’nin kentin kırsal mahallelerinde bitkisel ve hayvansal üretimle geçinen ve bu alanda gelir sahibi olmak isteyenleri teşvik etmek için tek tek yaşama geçen kırsal kalkınma projeleri 2021 yılında da devam etti. Atakum’un 28 kırsal mahallesini kalkındırma amacıyla Eylül 2019’da kurulan Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, uygulamaya başladığı projeleri geliştirip yeni projeler ekleyerek daha fazla üreticiye dokundu.

Halk Yem Evi’nde 82 bin 495 kg yem kırıldı

Kasım 2020’de hayvansal üretim alanından gelir elde eden Atakumluları yükselen yem maliyetlerine karşı korumayı amaçlayan Halk Yem Evi açıldı. Atakumlu besicilerin ellerinde bulunan arpa, buğday, mısır, kepek, yonca gibi ürünleri yeme dönüştürebilen tesis, hizmete girmesinin ardından yoğun ilgi gördü. Vatandaşların ücretsiz şekilde yararlanabildiği tesiste bugüne dek 92 bin 195 kilogram yem bitkisi, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemine dönüştürüldü.

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü personeli 2021 yılında 28 kırsal mahallede yaşayan kadınlara kooperatifçilik konusunda bilgilendirmede bulundu. Binlerce vatandaşa ulaşan ekipler, kadınlarla kooperatif sayesinde üretimin artırılması ve katma değerli hale gelebilmesi için toplantılar gerçekleştirdi. Ekipler ayrıca, kırsal mahallelerde yetiştirilen ürünleri de tespit ederek kadının ekonomik alanda güçlendirilmesine destek verdi.

Karakılçık üretim alanı 55 bin metrekareye yükseldi

Çiftçileri yüksek getiri sağlayan tarımsal ürünlere teşvik etmeyi amaçlayan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, önceki yıl belediyenin atıl arazisinde gerçekleştirdiği atalık tohumdan karakılçık hasadında alanını genişleterek 55 bin metrekareye çıkardı. 10 üretici de kendi alanlarına karakılçık buğdayı ekti.

25 kadına jersey ırkı süt ineği hibesi

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün yürüttüğü ve kırsal mahallelerde yaşayan 25 kadına ikişer Jersey tipi gebe düve dağıtılmasına yönelik ‘Bir kadına bir inek verin ve onun dünyayı değiştirmesini izleyin’ isimli projede finansman için kulüp ile yapılan işbirliğinin ardından yararlanıcılar belirlendi ve Jersey ineklerin temini gerçekleşti. Proje kapsamında; engelli, yetim, dul, şehit yakını ve ihtiyaç önceliği olan kadınlara Samsun coğrafyası ile uyumlu, süt kalitesi yüksek 50 adet gebe Jersey ırkı inek hibe edilecek. Hayvanların bir yıllık bakım ve beslenme masrafları da proje bütçesinden karşılanacak. Gebe düvelerin dünyaya getireceği buzağılar da büyütülerek gebeleştirecek ve projede yer alan yararlanıcı sayısı artırılacak.

Atatohum’da çeşit sayısı 430’a ulaştı

Atakum Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, dünya gıda güvenliğinin geleceği için büyük öneme sahip atalık tohumları toplayıp çoğaltmak için haziran 2020’de Karadeniz Bölgesi’nin ilk tohum bankası AtaTohum’u yaşama geçirdi. 232 çeşit atalık tohumla yola çıkan AtaTohum, 2021 yılında aldığı bağışlar ile envanterini 378’den 430’a yükseltti. AtaTohum’un yetiştirme parsellerinde yazlık ve kışlık olmak atalık tohumdan meyve ve sebze üretilerek binlerce yeni tohum elde edildi. Üretilen tohumlar talep eden çiftçilere ücretsiz olarak verildi. AtaTohum Merkezi aynı zamanda çocuklara toprağı sevdirmek ve tohumun önemini anlatmak için okullarda öğrencilerle bir araya gelerek “Küçük çiftçiler” etkinlikleri gerçekleştirdi.

Belediye, tıptan kozmetiğe pek çok sektörde önemli bir yere sahip, aynı zamanda ekonomik değeri yüksek lavanta bitkisini Balaç Mahallesi’nde 5 bin metrekarelik tarlada yetiştirmek için harekete geçti. Yeni üretim sahası oluşturan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri L. angustifolia (sevtapolis) ve L. intermedia türlerinde iki çeşit, toplamda 6 bin adet lavanta bitkisini toprakla buluşturdu.

Öte yandan Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Atakum’da ipek böceği yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak amacıyla Eskişehir’de özel olarak üretilmiş 700 adet dut fidanını kente getirerek iki kırsal mahallede üç dikim alanında dikimini gerçekleştirdi.

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