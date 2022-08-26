ATAK tanıtım günleri başladı

Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin (ATAK) tanıtım günleri kooperatifin Türkiş’te bulunan satış noktasında başladı. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında düzenlenen gözleme şenliğine katılan Başkan Deveci, tüm Samsunluları ATAK’ın ürünlerini almaya davet etti.

Atakum Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin (ATAK) tanıtım günleri kooperatifin Mimarsinan Mahallesi’nde bulunan satış noktasında başladı. Üç gün sürecek etkinlik kapsamında kooperatife üye kadınların hazırladığı birbirinden lezzetli gözlemeler vatandaşlarla buluştu.

Ürünlere yoğun ilgi

Atakum Belediyesi öncülüğünde kent genelindeki kadınların el emeği ürünlerini ekonomiye kazandırmak amacıyla kurulan ATAK çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kooperatif üyesi kadınlar hazırladıkları birbirinden lezzetli gözlemeleri Mimarsinan Mahallesi, Alparslan Bulvarı No:13 adresinde bulunan satış noktasında düzenledikleri şenlikle ziyaretçilerin beğenisine sundu. Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Av. Gülay Deveci, Atakum Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya, Atakum Kent Konseyi Genel Sekreteri Şenol Katkat, Atakum Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Esin Çelebi ve çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte üretici kadınların el emeği ürünlerinin yanı sıra değişik malzemelerle hazırlanmış gözlemeler yoğun ilgi gördü. Üç gün boyunca saat 11.00-21.00 saatleri arasında devam edecek ATAK tanıtım günleri 28 Ağustos Pazar günü sona erecek.

Tüm ürünler organik

Etkinlikte birbirinden maharetli kadınların yaptığı gözlemelerin tadına bakan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, üretici kadınlarla bol bol sohbet etti. Başkan Deveci, ‘’ATAK üyesi kadınlar kendi el emeklerini Atakum’un her alanında sergiliyorlar. Daha önce bildikleri, gördükleri geleneksel lezzetleri hijyenik koşullarda uyguluyorlar. ATAK’ın tüm ürünleri kadın emeğinin eseri ve organik. Altı çizilmesi gereken nokta bu. Onların ürettiği patatesli gözlemeyi yiyorum. Bu gözlemeler annemin yaptığı gözlemeler kadar lezzetli. Tüm Atakumluları ve Samsunluları davet ediyorum. Gelsinler organik ürünlerimizden alsınlar ve burada yesinler" diye konuştu.

"Etkinliklerimizin devamı gelecek"

Atakum’da kadınların üretime katılımını sağlamak için önemli çalışmalara imza atan Av. Gülay Deveci, etkinlikte yaptığı konuşmada kadın emeğininin değerlendirilmesinin son derece önemli olduğunu belirterek ‘’Atakum Kadın Üretimi, Girişim ve İşletme Kooperatifi kısa adıyla ATAK, 2019’da kurulan bir işletme ve bir kadın kooperatifi. Biz epey bir yol aldık ama bazı etkinliklerle de ATAK hakkında bilgi vermek ve ATAK’ı tanıtmak istiyoruz. Bu da kooperatifimizin ilk tanıtım etkinliği. Burada kooperatifteki kadınlarımız kendi emekleriyle gözleme açıyorlar ve bu lezzetleri Atakum halkına sunuyorlar. Köylerden aldığımız çeşitli meyvelerle yaptığımız doğal, katkısız meyve sularını da yine halkımızın beğenisine sunuyoruz. Etkinliklerimiz başka yerlerde de devam edecek. Amacımız hem bu lezzetleri insanların tatması ve tanıması hem de kooperatifimizi tanıtmak. Böylece kooperatifimizin ürünlerini dışarıya satışını kolaylaştırmayı ve kadınlarımızın el emeği ürünlerini değerlendirilmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.