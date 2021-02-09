banner363

banner380

banner396

banner403

banner420

Son Dakika
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Ruhsatsız ATM'ler mühürlendi
Anayasa Mahkemesi'nden Mustafa Sarıgül'ü sevindirecek karar
Anayasa Mahkemesi'nden Mustafa Sarıgül'ü sevindirecek karar
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
Bir öğrencinin DHKPC ile ne işi olur?
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası
CHP'li Belediye Başkanı'na Hazreti Muhammed'e hakaretten hapis cezası

AtaÇocuk’un ikinci şubesinde kayıtlar başlıyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği projelerden biri olan AtaÇocuk Anaokulu, ikinci şubesi için öğrenci kayıtları 15 Şubat 2021 tarihinde başlıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete girecek olan ikinci AtaÇocuk Anaokulu, sekiz ayrı sınıfı ile daha fazla Atakumlu çocuğa eğitim olanağı sunmayı hedefliyor

SAMSUN 09.02.2021, 15:10
AtaÇocuk’un ikinci şubesinde kayıtlar başlıyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği projelerden biri olan AtaÇocuk Anaokulu, ikinci şubesi için öğrenci kayıtları 15 Şubat 2021 tarihinde başlıyor. Cumhuriyet Mahallesi’nde hizmete girecek olan ikinci AtaÇocuk Anaokulu, sekiz ayrı sınıfı ile daha fazla Atakumlu çocuğa eğitim olanağı sunmayı hedefliyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Her mahalleye bir kreş” sözünü adım adım uyguluyor. İlk şubesi Mevlana Mahallesi’nde 2020 yılında açılan AtaÇocuk Anaokulu’nun ikinci şubesi ise Cumhuriyet Mahallesi’nde açılıyor. Fiziksel koşulları neredeyse tamamlanmış Cumhuriyet Mahallesi AtaÇocuk Anaokulu’nda 3-6 yaş aralığındaki minikler sekiz sınıfta eğitim görecek. 15 Şubat’ta başlayacak olan kayıtlar için veliler, 0533 160 85 00 numaralı telefon hattını kullanabilecek.

Minik öğrencilerin konforuna yönelik tüm ayrıntılar düşünülerek tasarlanan AtaÇocuk Cumhuriyet Anaokulu’nda tam zamanlı İngilizce eğitim uygulanacak. 3-6 yaş arası çocukların yararlanabileceği kreşte öğretmenler ve öğrenciler arasındaki tüm diyaloglar İngilizce dilinde gerçekleşecek. Minik öğrenciler; sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi kahvaltılarını hafta içi her gün AtaÇocuk Cumhuriyet Anaokulu’nda yiyecek. Çocuklar için uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan özel bir beslenme programı uygulanacak. Uzman psikologlar ise öğrencilerin psikolojik gelişimlerini takip ederek ebeveynlerine düzenli rapor hazırlayacak. Minik öğrenciler, eğitimlerine her sınıfta bir öğretmen bir de yardımcı öğretmen eşliğinde eğitime devam edecek. Eğitim atölyeleri ve laboratuvarlarında dokunarak, deneyerek öğrenme fırsatı sunacak olan AtaÇocuk Cumhuriyet Anaokulu, Atakumlu minikleri; bilim, kültür ve sanat alanlarında yaşama hazır hale getirmeyi amaçlayan faaliyetlerde bulunacak.

AtaÇocuk Anaokulu’nun şube sayısının ikide kalmayacağını ve artacağını kaydeden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Hemşerilerimize vermiş olduğumuz sözü geçen yıl ağustos ayında açtığımız ilk AtaÇocuk Anaokulu ile yerine getirdik. Oradaki öğrencilerimizle her karşılaşmamızda daha fazla sosyalleştiklerini, toplum yaşamına daha hazır bireyle haline geldiklerini görmek bizim için en büyük mutluluk kaynağı. AtaÇocuk’ta; Atatürk ilkelerine bağlı, bilimin, aklın yolunda, kültür ve sanatı yaşamın bir parçası olarak gören, birden fazla dil konuşabilen ve dünyaya entegre olmuş nesiller yetişecek. Hem daha akademik, daha verimli, daha üretken hem de diğer anaokulları ve kreşlere örnek olabilecek bir eğitim kulvarı açmaya çalışıyoruz. Biz kimseyle rekabet halinde değiliz. Aksine diğer kurumların da başarı grafiğini yükseltmeye çalışıyoruz. Bizim eğitimcilerimiz diğer kurumlarla da işbirliği yaparak onların başarılarının artırılmasına destek olacak ve eğitim yuvası kimliğini koruyarak çıtayı yüksekte tutacak. Çünkü böyle olursa çocuklarımızı okula daha iyi hazırlamış oluruz. Daha başarılı bir eğitim hayatı sürdürebilirler. Çocukluklarını iyi yaşadıkları için eğitim hayatındaki ilişkileri daha sağlam daha sağlıklı olabilir. Atakum Belediyesi’nin görevlerinden bir tanesi de bu. Ben eğitimi çok önemsiyorum. Eğitim hayatının her alanında Atakum Belediyesi’nin eli çocuklarımızın, gençlerimizin omzunda” dedi.
Yorumlar (0)
16°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 23 48
2. Beşiktaş 23 48
3. Fenerbahçe 23 48
4. Trabzonspor 23 42
5. Alanyaspor 23 41
6. Hatayspor 23 38
7. Gaziantep FK 23 38
8. Karagümrük 23 37
9. Antalyaspor 23 31
10. Malatyaspor 23 29
11. Sivasspor 23 28
12. Göztepe 23 26
13. Rizespor 23 26
14. Kasımpaşa 23 26
15. Konyaspor 22 24
16. Kayserispor 23 24
17. Başakşehir 23 24
18. Erzurumspor 23 22
19. Gençlerbirliği 22 20
20. Ankaragücü 22 18
21. Denizlispor 23 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 20 44
2. İstanbulspor 20 40
3. Samsunspor 20 40
4. Adana Demirspor 20 37
5. Tuzlaspor 20 36
6. Altay 20 35
7. Ankara Keçiörengücü 20 34
8. Altınordu 20 34
9. Bursaspor 20 30
10. Bandırmaspor 20 27
11. Adanaspor 20 24
12. Ümraniye 20 24
13. Boluspor 20 19
14. Akhisar Bld.Spor 20 19
15. Balıkesirspor 20 19
16. Menemen Belediyespor 20 19
17. Ankaraspor 20 13
18. Eskişehirspor 20 4
Takımlar O P
1. Man City 22 50
2. M. United 23 45
3. Leicester City 23 43
4. Liverpool 23 40
5. Chelsea 23 39
6. West Ham 23 39
7. Everton 21 37
8. Tottenham 22 36
9. Aston Villa 21 35
10. Leeds United 22 32
11. Arsenal 23 31
12. Southampton 22 29
13. Crystal Palace 23 29
14. Wolverhampton 23 27
15. Brighton 23 25
16. Newcastle 23 25
17. Burnley 22 23
18. Fulham 22 15
19. West Bromwich 23 12
20. Sheffield United 23 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 20 51
2. Barcelona 21 43
3. Real Madrid 21 43
4. Sevilla 21 42
5. Villarreal 22 36
6. Real Sociedad 22 35
7. Real Betis 22 30
8. Granada 22 30
9. Levante 21 27
10. Celta de Vigo 22 26
11. Athletic Bilbao 21 25
12. Valencia 22 24
13. Getafe 21 24
14. Cádiz 22 24
15. Osasuna 22 22
16. Deportivo Alaves 22 22
17. Eibar 22 20
18. Real Valladolid 22 20
19. Elche 20 18
20. Huesca 22 16