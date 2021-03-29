AtaÇocuk’ta minik çiftçiler ilk tohumlarını Başkan Deveci’yle ekti

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, ilk defa fide tohumu eken AtaÇocuk Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Minik çiftçilere viyollere nasıl tohum ekileceğini gösteren Başkan Deveci çocukları tarım ve toprakla buluşturduklarını ifade ederek, “Çocuklarımıza tarımın ne olduğunu, yedikleri yiyeceklerin nerede ve nasıl üretildiğini öğretmek istiyoruz” dedi.

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin sözünü verdikten sonra hayata geçirdiği, kentteki çocukların çağdaş ve modern bir eğitimle geleceğe güçlü bireyler olarak hazırlandığı AtaÇocuk Anaokulu’nda minikler eğitimlerinin parçası olarak ilk defa tarımsal üretime başladı. Salatalık, biber ve domates fideleri oluşturmak için viyollere tohumlarını Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci ve Başkan Yardımcısı Atilla Küçükala ile eken minikler, büyüyecek fideleri anaokulu bahçesinde toprakla buluşturacak. Atakum Belediyesi personeli, Ziraat Mühendisi Eylem Oktay’dan tarım dersleri alan minik çiftçiler, günbegün büyüyecek mahsullerini takip edecek ve hasatlarını da kendileri gerçekleştirecek.

Çocuklar toprak, tohumla tanışıyor

Okul öncesi eğitime çok önem verdiklerini ifade eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, “Hayatın her alanında velilerle birlikte çocukları okullara hazırlamaya çalışıyoruz. Hem onların çocukları eğitmesine yardımcı oluyoruz, çocukların okullara hazırlanmasına destek oluyoruz hem de çocukların kent kültürünü almalarını sağlamaya çalışıyoruz. Amacımız diğer anaokullarıyla rekabet etmek değil. Örnek bir çocuk eğitimi nasıl olur onu göstermek. Burada yaptığımız bunlardan bir tanesi. Çocukları toprakla ve tohumla tanıştırıyoruz. Her zaman diyoruz ya ‘Tohum özgürlüktür, tohum vatandır’ çocuklar da vatanın nasıl korunduğunu vatanın ne olduğunu, özgürlüğün ne anlama geldiğini, özgürlüğü koruyabilmek için öncelikle neye sahip gerektiğini burada öğreniyorlar” diye konuştu.

Örnek bir proje daha geliyor

Atakum Belediyesi’nin kurduğu Karadeniz Bölgesi’nde bir ilk olan AtaTohum Merkezi’nde atalık tohumların korunmasının yanı sıra tarım eğitimi de verdiklerini hatırlatan Başkan Deveci, “Pandemi nedeniyle zorluk yaşasak da AtaTohum Merkezi’nde eğitim de veriyoruz. Çocuklara ve ailelere tohumun ekilişini, büyümesini, oradaki hayatı toprakla tohumun bütünleşme sürecini anlatmaya devam edeceğiz. AtaTohum’da gelişen büyüyen tohumları da kırsal alandaki köylülerimize aktarıyoruz. Onlar da ekip biçiyorlar. Orada da hem eğitim veriyoruz hem de onların ürettiklerini pazara ulaştırmaya çalışıyoruz. Biliyorsunuz kooperatifler kurduk, köylülerle ilişkiler kurduk, bazı ata tohum cinslerinde üretimler yapıyoruz. Hem hayvancılık hem de tarım alanında da üretim yapıyoruz. Tarımı bir bütün olarak görmeye çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde; Atakumlulara, Samsunlulara, Karadenizlilere yönelik Türkiye çapında örnek projelerimizden biri daha olacak. Ufak tefek sorunlarımız var. O sorunları aşmaya çalışıyorum. Onu da müjdeleyeceğim. Yani biz tarımı baştan sona bir bütüncül olarak görüyoruz. Bugün burada gerçekleşen onun çocuklarla ilgili olan bölümü. Çocuklara tarımı sevdirmeye çalışıyoruz; onlara tarımın ne olduğunu yedikleri yiyeceklerin nerede nasıl üretildiğini öğretmek istiyoruz. Atakum Belediyesi örnek olmaya devam ediyor Bizi izleyin” diye konuştu.