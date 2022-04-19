AtaÇocuk ailesi büyüyor

Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci’nin kent sakinlerine sözünü verdiği AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin üçüncüsü Mevlana Mahallesi’nde açıldı.

Başkan Cemil Deveci’nin modern eğitim sistemiyle çocukların geleceğe daha güçlü hazırlanmaları ve Atakumlu çocukların eğitime eşit biçimde ulaşmaları adına kent sakinlerine sözünü verdiği AtaÇocuk Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin üçüncüsü yoğun talep üzerine Mevlana Mahallesi’nde açıldı. 3-6 yaş arası miniklerin dört ayrı sınıfta eğitim görmeye başladığı kreşte, minikler ilk derslerinde birbirleriyle tanıştı, kukla oyunu oynadı, resim yaptı ve müzik aleti çalmayı denediler.

Yeni AtaÇocuk şubesi ile ilgili bilgi veren AtaÇocuk Gündüz Bakımevleri Kurucu Müdürü Selin Yaralı, “AtaÇocuk ailemiz büyüyor. Üçüncü şubemiz Başkanımız Av. Cemil Deveci’nin çocuklarımıza 23 Nisan hediyesi olarak açıldı. Bundan sonraki süreçte de kreşlerimizi açmaya devam edeceğiz. Bizim her zaman yanımızda olan halkımıza çok teşekkür ediyoruz çünkü kontenjanlarımız çok kısa bir süre içerisinde doldu. Açılacak yeni kreşlerimiz için de belediyemizin ve kreşimizin sosyal medya hesaplarından yapacağımız duyuruları takip etmelerini rica ederiz” dedi.