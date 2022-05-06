banner528

banner549

banner550

banner527

banner547

banner548

banner420

Son Dakika
Ankara’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Ankara’da vatandaşlar yağmur duasına çıktı
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat
Sosyal medya dolandırıcılarına dikkat
Kirazda fiyatlar düştü
Kirazda fiyatlar düştü
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi
Reel efektif döviz kuru endeksi yükseldi

Astım hastaları için önemli uyarılar

Çoğu anne-babanın astım hastası çocuklarının spor yapması ya da açık havada oyunlar oynamasından tedirgin olduğunu belirten Erişkin Alerji İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Uzmanlar tersine çocuğun kontrollü şekilde spor yapmasını öneriyor. Astımı kontrol altında olan çocukların aktif olması ve spor faaliyetlerine katılmaları, solunum kaslarını güçlendirmelerine yardımcı olur” dedi.

SAMSUN 06.05.2022, 14:50
Astım hastaları için önemli uyarılar

Çoğu anne-babanın astım hastası çocuklarının spor yapması ya da açık havada oyunlar oynamasından tedirgin olduğunu belirten Erişkin Alerji İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Kutlu, “Uzmanlar tersine çocuğun kontrollü şekilde spor yapmasını öneriyor. Astımı kontrol altında olan çocukların aktif olması ve spor faaliyetlerine katılmaları, solunum kaslarını güçlendirmelerine yardımcı olur” dedi.

Astımın en yaygın çocukluk çağı kronik hastalığı olduğunu ifade eden VM Medical Park Samsun Hastanesi Erişkin Alerji İmmünoloji ve Göğüs Hastalıkları Kliniği’nden Prof. Dr. Ali Kutlu, neredeyse her 10 çocuktan 1’inin astımlı olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Kutlu, Astım ile ilgili ailelere önemli uyarılarda bulundu.

“Spor kaslarını güçlendiriyor”

“Bırakın çocuklarınız spor yapsın” önerisinde bulunan Prof. Dr. Ali Kutlu, sporun faydaları hakkında şu bilgileri paylaştı:

“Spor astımlı çocukların solunum kaslarını güçlendirmede yardımcı olur. Çoğu anne-baba astım hastası çocuklarının spor yapmasını ya da açık havada oyunlar oynamasını istemez, bundan tedirgin olur. Ancak uzmanlar bunun tam tersini öneriyor. Astımı kontrol altında olan çocukların aktif olması ve spor faaliyetlerine katılması, solunum kaslarını güçlendirmeye yardımcı olur. Genellikle astım bebeklik ve çocukluk çağlarında başlar, ancak orta ve ileri yaşlarda da görülebilir. Ülkemizde ilaçlarla kontrol altına almakta zorluk çektiğimiz ağır astım vakalarına Batı ülkelerine göre daha az rastlanıyor. Özellikle hastalığı geç yaşta başlamış, kilolu, eşlik eden inatçı sinüzit yakınması ve-veya ilaç alerjisi olan hastalarda ağır astım daha sık gözleniyor.”

Modern yaşam ve hava kirliliği şiddetini artırıyor

Modern yaşam koşulları, küresel ısınma ve hava kirliliğindeki artışa bağlı olarak astım hastalığının da şiddetini arttığını ifade eden Prof. Dr. Ali Kutlu, “Hastalarda hava yolları çeşitli tetikleyicilere maruz kaldığında öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, göğüste sıkışma hissi gibi yakınmalar ortaya çıkmaktadır. Bu tetikleyicilerden en önemlileri ev tozu akarları, küfler, polenler gibi alerjenler, iç ortam ve dış ortam kirleticileri, viral ve bakteriyel ajanlar olup hastaların neredeyse yarısında herhangi bir alerjik duyarlılık tespit edilemez” diye konuştu.

Genetik faktörler hastalıkta etkili

Astımın genetik yönü olan bir hastalık olduğunun altını çizen Prof. Dr. Ali Kutlu, “Özellikle anne- babasında astım olan, alerjik kaşıntılı deri hastalığı ve grip benzeri burun tıkanıklıkları, burun akıntısı yaşayan çocuklarda tekrarlayan hırıltılı öksürük büyük oranda astımı düşündürür. Solunum yoluyla kullanılan astım ilaçları hem çok etkili hem de yan etkileri önemsenmeyecek kadar azdır. Halk arasında yan etkileri nedeniyle kullanım korkusu oluşturan steroid ilaçlar astım hastalığının tedavisinde temel ilaçlardır ve solunum yoluyla alındığında yan etkileri sıklıkla önemsenmeyecek derece azdır” dedi.

Tedavisi kişiden kişiye değişiyor

Çoğu astımlı hastanın ilaç tedavisiyle hastalığını kontrol altına alarak sorunsuz bir hayat yaşayabildiğini, özellikle hafif astımlı çocuklarda ergenlikle birlikte hastalığın ortadan kalkabildiğini dile getiren Prof. Dr. Ali Kutlu, “Astımın seyri ve şiddeti, tedaviye yanıt, kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Tanı geciktikçe tekrarlayan bronşit atakları ve gereksiz ilaç kullanımları söz konusu olabilir. Tedavide hedef, hastaların mümkün oldukça şikâyetlerinin olmaması, günlük kişisel ve mesleğinin gereği olan işlerini kısıtlanma olmadan yapabilmesi, hastalığa bağlı iş ve okul devamsızlığının olmamasıdır. Hastalığın seyrini değiştirebilecek, hastalığı tam olarak ortadan kaldırabilecek bir ilaç tedavisi yoktur. Bazı hastalarda alerji aşısı tedavileri kalıcı etkiye sahip olabiliyor. Bunun kararını mutlaka alerji uzmanları vermelidir” diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Mayıs 2022
İmsak 04:08
Güneş 05:49
Öğle 13:06
İkindi 16:58
Akşam 20:12
Yatsı 21:46
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26
18°
parçalı az bulutlu