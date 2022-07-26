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Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Samsun’da seyir halindeyken arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.

SAMSUN 26.07.2022, 13:47
Arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaptı

Samsun’da seyir halindeyken arının soktuğu motosiklet sürücüsü kaza yaparak yaralandı.

Kaza, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Kızılot Mahellesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferudun Ö., motosikleti ile seyir halindeyken arının sokması sonucu motosikletin hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada yaralanan Ferudun Ö. Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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