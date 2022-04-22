Arıcılara şeker desteği

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı arıcılara kristal şeker dağıtımı gerçekleştirildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü tarafından, arıcılara destek olmak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 19 Mayıs ilçesinde faaliyet gösteren ve Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı aktif arıcılık yapan yetiştiricilere dağıtılmak üzere Çarşamba Şeker Fabrikası’ndan 277 çuval 13 bin 850 kg kristal şeker 66 üreticiye dağıtılmak için tahsis edildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Galip Baykal, "Arıların doğal iki besini polen ve nektar olup arılarda ilkbahar beslemesi yapılmaktadır. Bu beslemenin amacı, yiyecek sıkıntısı çeken kolonilere besin takviyesi yapmak, yiyeceklere katılarak verilen bazı ilaçların arılara verilmesi, ana arının yumurtlamasını teşvik ederek kuluçka aktivitesini erkenden başlatmak ve hızlandırmak suretiyle kolonilerin nektar akımına güçlü kadrolarla girmesini sağlamaktır. Arılarda ilkbahar beslemesine katkı sağlamak amacıyla, Arıcılık Kayıt Sistemi’ne kayıtlı, aktif kolonisi olan arıcılara şeker dağıtımı ilçe müdürlüğümüz koordinatörlüğünde Arı Yetiştiricileri Birliği tarafından gerçekleştirilmektedir" dedi.

Konuşmanın ardından arıcılara şeker dağıtımı yapıldı.