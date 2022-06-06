Arazi anlaşmazlığı olan akrabasının aracına pompalı tüfekle ateş etti

Samsun’un Bafra ilçesinde arazi anlaşmazlığı olan akrabasının arabasına pompalı tüfekle ateş eden şahıs ve yanındaki 2 kişi nefes kesen operasyonla yakalandı.

Sabah 08.30 sıralarında sedde boyunda E.C’nin kullandığı araca, hareket halindeki başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi. Polisi arayan E.C., aracına ateş edildiği söyledi. Olay yerine gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Olay Yeri ekipleri araca ateş ettikten sonra kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kaçan otomobilin plakası belirlendi. Plakası belirlenen otomobilin öğle saatlerinde Alaçam istikametinden Bafra’ya doğru seyir halinde olduğu bilgisine ulaşıldı. Bafra girişinde takibe alınan aracın Çetinkaya Köprüsü çıkışında önü kesilerek otomobilde bulunan E.Ç.(22), A.B ve Y.E.Ç. isimli şahıslar polis ekiplerince gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslardan E.Ç., amcasının oğlu ile aralarında arazi anlaşmazlığı olduğunu ve annesini dövdüğünü iddia ederek korkutmak amaçlı aracına pompalı tüfekle ateş ediğini, olay yerinden kaçarken aracın kapısının açılması sonucu pompalı tüfeğin Sedde Yolu’nda düştüğünü, tüfeğin düştüğü yeri gösterebileceğini söyledi. E.Ç. ile Sedde Yolu’na giden polis ekipleri yapılan aramalar sonucunda tüfeği çalıların arasında buldu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.