banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
YD-ÜFE yıllık yüzde 87,64 arttı
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını durdurdu!
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
Başakşehir, Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez kaybetti
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı
İran Cumhurbaşkanı Reisi, Kremlin’de namaz kıldı

Ara tatil sünnet için uygun zaman

Ara tatilin sünnet için uygun zamanlardan biri olduğuna dikkat çeken Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Lokal ya da genel anestezi, ailenin ve çocuğun tercihi doğrultusunda gerçekleştirilebilir” dedi.

SAMSUN 20.01.2022, 09:57 20.01.2022, 10:06
Ara tatil sünnet için uygun zaman

Ara tatilin sünnet için uygun zamanlardan biri olduğuna dikkat çeken Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Lokal ya da genel anestezi, ailenin ve çocuğun tercihi doğrultusunda gerçekleştirilebilir” dedi.

Sünnetin penisin başını örten derinin cerrahi yöntemle çıkarılması işlemi olduğunu ifade eden Liv Hospital Samsun’dan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, ebeveynlere önerilerde bulundu.

Medikal faydaları da var

Sünnetin dini nedenlerin yanı sıra medikal faydaları da olduğunu vurgulayan Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, “Sünnet derisi ile penis başı arasındaki ılık ve nemli bölge, bakteri ve virüslerin çoğalması için uygun bir ortam haline gelir. Bu durum çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonlarına, erişkin dönemde de cinsel yolla bulaşıcı hastalıklara ve uzun vadede penisin onkolojik hastalıklarına sebep olmaktadır” diye konuştu.

Yenidoğan döneminden sonra yapılabilir

Sünnet için en uygun zamanın nasıl belirlenmesi konusunda da bilgiler aktaran Opr. Dr. Ayşe Bahar Edirne, şunları söyledi:

“Biz cerrahlar çocuk doğduğu günden erişkin yaşa kadar istendiği an sünnet yapabiliriz. Fakat çocuklar için 2 yaş ile 5 yaş arası cinsel kimliğin oluştuğu dönem olduğu için psikolojik açıdan önerilmez. Ancak sağlık açısından bir gereklilik arz ediyorsa, cerrahi sünnet gerçekleştirilebilir. Bazı uzmanlar yenidoğan döneminde (ilk 1 ay) sünnet olurken bebeğin ağrı hissetmediğini belirterek yenidoğan döneminde sünnet önermektedir. Bu doğru değildir. Sünnet esnasında bebeğin kalp atımı hızlanmakta, tansiyonu yükselmektedir, dolayısıyla cerrahi işlemden dolayı strese girdiği aşikârdır. Benim önerim, yeni doğmuş sağlıklı bir bebeğe hayata alışma sürecinde cerrahi işlem stresini yüklemenin gereksiz olduğu yönündedir. Yenidoğan dönemini geçtikten sonra (1 aydan sonra) sünnet gerçekleştirilebilir. Bebeklik döneminde (0-2 yaş) kanama riski azalmakta ve iyileşme hızlı olmaktadır.”

“Ailenin tercihine göre anestezi yöntemi seçilir”

Anestezi yöntemlerine değinen Opr. Dr. Edirne, “İki yöntem de uygulanabilir. Lokal anestezide penis etrafına iğne ile anestezik madde enjekte edilmektedir. Penis uyuştuktan sonra sünnet gerçekleştirilir. Lokal anestezide yapılan anestezik maddeler nadiren penis dolaşımını olumsuz etkileyebilir, bu şekilde bir dezavantajı olabilir. Genel anestezide çocuk uyutulduktan sonra sünnet işlemi gerçekleştirilir. Bu yöntemde özellikle çocuğun yaşı büyükse psikolojik travmadan korunmuş olur. Lokal ya da genel anestezi, ailenin ve çocuğun tercihi doğrultusunda gerçekleştirilebilir” bilgisini verdi.

“Sünnet öncesi ve sonrasında bunlara dikkat”

Sünnet öncesinde çocuğun bir kez çocuk cerrahı tarafından muayene edilmeli, ardından da kan değerlerine bakılması gerektiğini işaret eden Dr. Edirne, “Sünnet saati belirlenir. Operasyon öncesinde anne sütü ile besleniyorsa 4 saat, normal besinlerle besleniyorsa 6 saat aç kalması planlanır. Sünnet sonrasında 2 saat daha aç kalır ve 2. saatte beslenmeye başlanır. Ardından ameliyat sonrası hekim tarafından son kontrolü yapılarak taburcu edilir. Sünnet planı yapıldığı takdirde hastamız geldiği gün hazırlığı yapılır, sünnetini olur ve 2 saat sonra da taburcu olur” dedi.

Opr. Dr. Edirne, sünnet sonrası evde bakımın nasıl yapılması gerektiğini ise şöyle anlattı:

“Sünnet sonrasında çocuğumuz normal hayatına dönebilir. Pansumanı 24 saat sonra ılık suya oturtarak açarız ve reçete ettiğimiz antibiyotik içerikli kremden her gün iki kez süreriz. Ağrı kesici şurup kullanırız. Tuvalet eğitimi olan çocuklarda 1 hafta süreyle sünnet külotu önerilebilir.”

Yorumlar (0)
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 21 42
3. Fenerbahçe 22 36
4. Beşiktaş 22 35
5. Hatayspor 21 35
6. Başakşehir 21 34
7. Adana Demirspor 22 34
8. Alanyaspor 21 32
9. Kayserispor 22 31
10. Gaziantep FK 21 31
11. Sivasspor 22 30
12. Karagümrük 22 30
13. Galatasaray 21 27
14. Giresunspor 22 26
15. Göztepe 22 24
16. Antalyaspor 21 23
17. Kasımpaşa 21 21
18. Altay 22 18
19. Rizespor 21 18
20. Ö.K Yeni Malatya 21 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 20 42
2. Ankaragücü 20 42
3. Erzurumspor 20 38
4. Eyüpspor 20 36
5. Bandırmaspor 20 33
6. İstanbulspor 20 33
7. Adanaspor 20 32
8. Samsunspor 19 30
9. Tuzlaspor 20 27
10. Gençlerbirliği 20 26
11. Manisa Futbol Kulübü 20 25
12. Boluspor 19 24
13. Kocaelispor 20 24
14. Keçiörengücü 20 23
15. Menemen Belediyespor 20 23
16. Altınordu 20 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 20 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 22 56
2. Liverpool 21 45
3. Chelsea 23 44
4. West Ham United 22 37
5. Tottenham 19 36
6. Arsenal 20 35
7. M. United 21 35
8. Wolverhampton Wanderers 20 31
9. Brighton 21 29
10. Leicester City 19 25
11. Crystal Palace 21 24
12. Southampton 21 24
13. Aston Villa 20 23
14. Brentford 22 23
15. Leeds United 20 22
16. Everton 19 19
17. Watford 19 14
18. Norwich City 21 13
19. Newcastle 20 12
20. Burnley 17 11
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 21 45
3. Real Betis 21 37
4. Atletico Madrid 20 33
5. Real Sociedad 20 33
6. Barcelona 20 32
7. Rayo Vallecano 20 31
8. Villarreal 21 29
9. Valencia 21 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Espanyol 21 27
12. Celta Vigo 21 26
13. Osasuna 21 25
14. Granada 20 24
15. Elche 21 22
16. Mallorca 20 20
17. Getafe 20 18
18. Deportivo Alaves 21 17
19. Cadiz 21 15
20. Levante 20 11