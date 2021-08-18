Anne adaylarına ‘hoş geldin bebek’ tavsiyeleri

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Pop, anne adaylarının günde en az 3 litre su içmesi gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Büyük Anadolu Hastaneleri Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Pop, anne adaylarının bebeklerini kucaklarını aldıktan sonraki süreçte yapmaları gerekenler konusunda tavsiyelerde bulundu. Anne adayının bebeğini kucağını aldıktan sonra ihtiyaçlarının giderilmesi konusunda doğal bir süreç işlediğini ifade eden Uzm. Dr. Serdar Pop, “Bebeğinize kavuştuğunuz bu saatlerde, sizlerin yanında olmaktan mutluluk duyuyoruz. Şimdi çok daha güzel bir süreç sizleri bekliyor. Aynı zamanda tatlı bir telaş kapınızı çalmış durumda. Bu tatlı telaşlı günlerinizde de sizin yanınızda olacağız. Günde 3 litre su içmeyi unutmayın. Günlük 3 öğün yemek yiyin. Bebeğiniz 6 aylık oluncaya kadar diyet yapmayın. Bebeğinizi en fazla 3 saatte bir emzirmeye çalışın. Bu konuda emzirme danışmanlarımız size her fırsatta yardımcı olacaktır. Sütünüzün artmasında ve oksitosin yani süt hormonun salgılanmasında en önemli durumlardan biri annenin bebeğini emzirmesidir. Bebeğinizle ten tene teması arttırmak da sütünüzün artmasını sağlar” dedi.

Dr. Serdar Pop, ayrıca şu uyarılarda bulundu:

“Sütünüz az gelebilir ve il günlerde hiç gelmeyebilir. Bu durumlarda eğer mama verilecekse biberonla verilmesini önermiyoruz. Mamayı bebeğinize şırınga, çay kaşığı veya beslenme sondası yardımıyla verebilirsiniz. Bebeğinizin günlük 5 veya 6 kez idrarlı bezinin olması doyduğunun işaretidir. Bu sayıdan daha az idrar yapıyor veya bezinde kırmızı turuncu renk görüyorsanız bir çocuk hekimi muayenesine götürmeniz gerekmektedir. Her emzirme sonrası bebeğinizin gazını çıkarmayı unutmayın. Bebeğiniz ilk günlerde sararabilir. Sarardığını anlamak için turuncu sarı ve fıstık yeşili renkler giydirilmemeli ve sarı bez örtülmemelidir. Sarılık önce gözlerden başlar ve en son gözlerden kaybolur. Bu sebeple gözlerinde sarılık olması sizi korkutmasın. Bebeğinize doğduğu günden itibaren d vitamini kullanmaya başlayabilirsiniz. Bebeğiniz doğduktan 24-48 saat sonra ilk banyosunu yaptırabilirsiniz. İşitme testi hastaneden çıkmadan yapılmadıysa testin yapılması beklenmelidir. Banyo yaptırdıktan sonra göbek kordonunu kuru tutmaya devam edin. Göbek kordonunu kuru tutmanız bakım için yeterlidir. Hastaneden çıkmadan önce mümkünse işitme testi yapılacaktır. Eğer işitme testi yapılmayacaksa ilk muayene günü doktorunuz işitme testini yaptıracaktır. Hastaneden çıktıktan 3 gün sonra çocuk hekiminize muayene için başvurun. İlk muayenenize göre çocuk hekiminiz muayene gününüzü belirleyecektir. Bunun dışında 15. gün 1. 2. 3. 4. 5. 6. 8. 10 aylarda ve 1 yaşında çocuğunuzu rutin sağlıklı çocuk muayenesine getirmeyi unutmayın. Bebeğinizin ilk 3 ayında bir kez göz hekimi tarafından muayene edilmesi gerekir. Bebeğinize birinci ve ikinci ay civarı bir kez kalça ultrasonu yapılması gerekir. Dördüncü ayından itibaren bebeğinize kan/demir ilacı başlanacaktır. Rotavirus aşısı ve menenjit asisini doktor kontrolleriniz sırasında hekiminiz size hatırlatacaktır. Rotavirus aşısının ilk dozunun bebeğiniz 105 günlük olmadan yapılması gerekmektedir. Bebeğinizin banyosunu yaptırırken bebeğinize uygun bir cilt ve saç şampuanı kullanmanız önemlidir. Bebeğinizin cildi hassas olduğu için banyo sonrası nemlendirici veya bitkisel yağlardan badem veya Hindistan cevizi yağını kullanabilirsiniz. Hazır bebek yağları ter bezlerini kapadığından çok önermiyoruz.”