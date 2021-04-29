Ankara Vezirköprü Platformu’ndan 223 çocuğa bayramlık

Ankara Vezirköprülüler Platform üyeleri ihtiyaç sahibi 223 çocuğa bayramlıklarını gönderdi.

Ankara’daki Vezirköprülülerin ortak hareket noktası olan ve Vezirköprü için Ankara’da yürütmüş oldukları sosyal etkinlikler ve yardımlaşma faaliyetleri ile adından bahsettiren Ankara Vezirköprü Platformu, hayırsever Vezirköprülülerin destekleriyle aldığı bayramlık giyim hediyelerini bu bayramda da Vezirköprü’nün çeşitli mahallerindeki öksüz, yetim, ihtiyaç sahibi çocuklara, Vezirköprülü muhtarlar ile iş birliği içinde ulaştırdı.

7. kez düzenlemenin mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirten Platform yöneticileri, “iyilik bulaşıcıdır” şiarıyla hareket ettiklerini, bu kapsamda çocuklara anlamlı bir mesajla "Okumak sizden, bayramlıklar bizden" sloganıyla bayramlıklarını ulaştırdıklarını belirttiler.

Ankara Vezirköprü Platformu Başkanı Murat Gülşen yaptığı açıklamada, “Platform olarak Vezirköprü bizim ortak noktamız bu kapsamda sosyal etkinlikler ve yardımlaşma faaliyetlerini imkanlarımız el verdiğince sürdürmenin gayreti içerisindeyiz. Amacımız iyilik konusunda elimizden ne geliyorsa ortaya koymak, bu konuda farkındalık oluşturmak ve örnek olmak, buna hem Vezirköprü’müzün hem de ülkemizin çok ihtiyacı var. Bundan önceki Ramazanlarda olduğu gibi bu Ramazan’da da çocuklarımız için sahadayız. Yönetimde yer alan arkadaşlarımızdan Yunis Kuzu, Tamer Taş, Sami Tuzcu, Orhan Dağ ve Zekai Korol ile birlikte oluşturduğumuz komisyon marifetiyle, hayırsever hemşerilerimizin ve dostlarımızın Vezirköprülü çocuklarımız için hazırlamış oldukları bayramlık giyim hediyelerini, Vezirköprü’de muhtarlarımız aracılığıyla çocuklarımıza ulaştırarak istedik. Dünya ve ülke olarak çok sıkıntılar çektiğimiz salgın hastalık nedeniyle kapanma olmadan çok şükür bunu hep birlikte başardık. 223 çocuğumuz için alınan, pantolon/elbise gömlek, tişört, çorap ve ayakkabıdan oluşan bayramlık giyim hediyelerini Vezirköprü’ye ulaştırdık. Çocukların mutluluğu, bizim mutluluğumuz oldu” dedi.