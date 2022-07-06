Samsun’da anız yakma yasağına uymayanlara 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 sayılı Orman Kanunu’na göre işlem yapılacak ve 109,49 TL para cezası uygulanacaktır.

Biçerdöverle buğday hasat sezonu temmuz ayı itibariyle başladı. Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, “Samsun ilimizde yaklaşık 107 bin hektar alan buğday ekilişinin yüzde 80’i biçerdöverle hasat edilmektedir. Her hasat sezonunda olduğu gibi bu yıl da il müdürlüğü olarak, iyi bir hasat sezonu geçirebilmek ve hasat kayıplarını en aza indirebilmek için üreticilerimizle birlikte çalışacağız. Çiftçilerimiz hem ülke hem de kendi ekonomileri açısından meseleye daha duyarlı yaklaşarak; tam olarak olgunlaşmamış ürünleri hasat ettirmemeli, rutubetin çok olduğu günlerde hasat yaptırmamalı, yağış olduğunda hububatın tam kurumuş olmasına dikkat etmeli. Operatör belgesi olmayan sürücülere biçim yaptırmamalı, tarlasına giren biçerdöveri sürekli kontrol altında tutup, dane kaybına sebep olan operatörleri il/ ilçe müdürlüklerine bildirerek yetkililerden yardım istemeleri gerekmektedir” dedi.

Anız yakma yasağına uymayanlara ceza

Kurallara uymayanlara cezai yaptırım uygulanacağını ifade eden Sağlam, “İl ve ilçe müdürlüklerimizde 53 kontrolör görevli olup hasat boyunca sahada görev yapacaklardır. Kurallara uymayan biçerdöver sahibi ve operatörlerine 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. ve 40. maddesine göre işlem yapılacak olup, 2022 yılı cezası 581 TL’dir. Ayrıca, çiftçilerimiz anız yangınlarına karşı da duyarlı davranmalıdır. Anız yakma yasağına uyulmaması halinde 2872 sayılı Çevre Kanunu ve 6831 Sayılı Orman Kanununa göre işlem yapılacağı ve 2022 yılı için 109,49 TL/da cezası uygulanacaktır” diye konuştu.