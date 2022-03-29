Anadolu ezgileri konseri

İlkadım Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde Türk halk müziği korosu Anadolu ezgilerinden oluşan 3 saatlik konser verdi.

İlkadım Belediyesi Asbarka Türk Halk Müziği Korosu’nu, uzun bir sürenin ardından türküseverlerle buluşturdu. Belediye Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşen konsere ilgi yoğun oldu. Şef Nizamettin Dizdar yönetimindeki koro, seslendirdiği parçalarla izleyenleri diyardan diyara gezdirdi. 2 bölümden oluşan ve 3 saat süren konserde Anadolu’nun farklı yörelerinden başlayan türkü yolculuğu, Azerbaycan’a kadar uzandı. 16 Solist, 14 kişilik saz ekibinden oluşan koro solo performanslarıyla da türküseverleri hayran bıraktı.

Minik efelerin gösterileri alkış topladı

Konserde korist Hakan Kasımay’ın Muğla yöresine ait Kerimoğlu zeybeğine eşlik eden minik efelerin gösterilerini türküseverler ellerindeki cep telefonlarıyla kaydetti. Türkü bitiminde efelerin Türk bayraklı finali salonu dolduran kalabalıktan alkış aldı.

Konuk sanatçılar farklı eserlerle konsere renk kattı

Müzik ziyafetinde koro şefi Nizamettin Dizdar, Kütahya’nın Pınarları’nı seslendirirken konuk sanatçı olarak konsere katılan Barış Var, Urfa yöresine ait Tükendi Nakti Ömrüm’ü, Hüseyin Yıldırım Çarşamba’nın Kanlı Taşları’nı, Yıldıray Çınar’dan Basd-ı Sabah Selam Söyle’yi ve Sebahattin Hafızoğlu ise 2 Azerbaycan eseri türküseverlere seslendirdi.

Başkan Demirtaş’a teşekkür etti

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’a teşekkür eden koro şefi Nizamettin Dizdar, ”Türküler bizim nefesimiz, türküler bizim sesimiz, türküler bizim kendimiz aslında. Bundan sonra da daha güçlü bir şekilde faaliyetlerimize devam edeceğiz. Bu güzel gecede bizleri yalnız bırakmayan türkü dostlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Emeği geçenler ödüllerini aldı

Asbarka Türk Halk Müziği Korosu’nun ayakta alkışlandığı konserin sonunda orkestra şefi Murat Camadana’nın plaketini İlkadım Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Bayraktar, Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Sefa Çelebi’nin plaketini Başkan Yardımcısı Yaşar Kutbay takdim etti. Geceye konuk sanatçı olarak katılan Barış Var, Hüseyin Yıldırım, Sebahattin Hafızoğlu’na ise plaketlerini koro şefi Nizamettin Dizdar takdim etti.