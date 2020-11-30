Almanya’dan Samsun’a ameliyat için geldiler

Kilo sorununa bağlı olarak çeşitli sağlık sorunları ve psikolojik olarak özgüven kaybı yaşayan Nuran ve Gülden Efil isimli anne ve kız, Almanya’dan Samsun’a gelerek Genel Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Volkan Kınaş’a obezite ameliyatı oldular.

Almanya’dan gelen Nuran ve Gülden Efil isimli anne ve kız, Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nde Genel Cerrahi Uzm. Opr. Dr. Volkan Kınaş tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiler. Yaşanan süreç hakkında konuşan Nuran Efil, "31 yaşındayım. Almanya’da yaşıyorum. Havaalanında görevliyim. Çocukluktan beri kilo sorunları ile uğraşıyorum. Yaşım ilerledikçe bu sorun diğer sağlık sorunlarının da ortaya çıkmasına neden oldu. Özellikle bana psikolojik olarak etkisi büyüktü. Özgüven kaybı yaşıyordum. Spor yapamıyor, kıyafetlerde zorlanıyordum. Kendimi halsiz ve güçsüz hissediyorum. Bu zamanlarda ne kadar diyet yapmak istesem de başaramadım. En sonunda obezite ameliyatı olmaya karar verdim. Volkan hocamızı yine Almanya’daki iş arkadaşımın tavsiyesi ile tanıştık. Çokta güzel oldu. Ameliyatım başarılı geçti. Bugün 6. günüm genel durumum çok iyi. Bu sorunu yaşayan herkese tavsiye ediyorum. Doktorum Volkan beye, ekibine ve Büyük Anadolu Hastaneleri’ne teşekkür ediyorum" dedi.

Kızı gibi kendisi de obezite ameliyatı olan anne Nuran Efil ise, "52 yaşındayım. Ben de uzun süredir kilo problemi yaşıyorum. Bu durumla birlikte ortaya çıkan sağlık sorunları ile karşı karşıya kaldım. Kronik hastalıklarım da vardı. Ameliyat olamam diye düşündüm fakat Volkan hocamızın yaptığı muayene ve tetkiklerden sonra ameliyat olabileceğim söylendi. Ameliyat olmak istedim çünkü kiloya bağlı olarak, diz ve bel ağrısı, nefes darlığı gibi sağlık sorunları yaşıyordum. Merdiven inip çıkmada, günlük işlerimi yaparken çok sorunlar yaşıyordum. İnşallah hocamızın başarılı operasyonu ve kendisinin bize ilettiklerini yerine getirerek kilolarımızdan ve kilolarımızın getirdiği sağlık sorunlarından kurtulacağız. Otel konforunda hizmet aldık. Bu anlamda bende Volkan hocamıza, ekibine ve Büyük Anadolu Hastaneleri’ne teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Obezite ameliyatları alanında en çok tercih edilen doktorlardan olan Metabolik ve Obezite Cerrahi Uzmanı Dr. Volkan Kınaş, bu sağlık sorununu yaşayanların mutlaka tedavi olması gerektiğini belirterek, "Obezitenin çeşitli hastalıklarla ilişkisi bilinmekte olup morbidite ve mortaliteyi artırıcı etkisi de ortaya konulmuştur. Bu sorun her yıl milyonlarca insanın ölümüne sebep olmaktadır. Başta diyabet olmak üzere, Hipertansiyon, uyku apnesi, karaciğer yağlanması, solunum zorluğu, toplumsal uyumsuzluklar ve ruhsal sorunlar gibi birçok sağlık sorunlarını beraberinde getirmektedir. Vücut kitle indeksi 35 ve üzerinde olan kişiler ile bu indeksin 40 ve üzerinde olduğu, yaşları 16 ile 65 arasında olan kişilere obezite ameliyatları önerilmektedir. Ameliyat sonrası hastamızı düzenli olarak takip etmekteyiz. Onlarla bir aile gibiyiz. Operasyon sonrası takipte hastalarımızın düzenli olarak kilo verdiğini ve buna bağlı olarak sağlık sorunlarından kurtulduklarını gözlemlemekteyiz" şeklinde konuştu.