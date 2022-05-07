Alkolü sürücü polisi alarma geçirdi

Samsun’un Bafra ilçesinde bir aracın trafiği tehlikeye düşürdüğü ve araçtan silahla ateş edildiği ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, 61 ADP O60 plakalı otomobilden Hacınabi Mahallesi’nde silahla ateş edilerek, seyir halindeki araçları sıkıştırdığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine aracı yakalamak için İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Bafra tepesinde ’dur’ ihtarına uymayan otomobil takibe alındı. Kendisini takip eden polis otosuna çarparak kaçan otomobil sürücüsü A.K.B. ve otomobilde bulunan K.E. polis ekiplerini uzun süre peşinden koşturdu. Araç sürücüsü A.K.B. ve K.E. Altınyaprak Mahallesi Ege Sokak’ta arabayı park edip yaya olarak kaçtı. Yaya olarak kaçan şahıslar kovalama sonucunda Altınyaprak Mahallesi Çiçekli 4. Sokak’ta polis ekiplerince yakalandı. Yakalanan şahıslara alkol muayenesi yapıldı. Otomobil sürücüsü A.K.B.’nin 1.05, arkadaşı K.E.’nin ise 1.11 promil alkollü olduğu tespit edildi. Çevrede yapılan aramada otların arasında kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.