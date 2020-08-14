Ali Kale Turistik Tesisleri bu yıl da Bafralıların gözdesi
HAVALARIN AŞIRI SICAK OLUŞU SONUCUNDA, UZAK YERLERDE SERİNLEME FIRSATI BULAMAYAN İLÇE SAKİNLERİNİN İLK TERCİHİ ALİ KALE TURİSTİK TESİSLERİ OLARAK GÖZE ÇARPIYOR. HİZMETE GİRDİĞİ YILLARDAN İTİBAREN HER DAİM İLÇE VE YÖRE SAKİNLERİNİN YOĞUN İLGİSİ İLE KARŞILANAN ALİ KALE TURİSTİK TESİSLERİ, BU YAZ DA YOĞUN ZİYARETÇİ AKININA UĞRUYOR.
Bafra Belediyesinin sosyal tesislerinden biri olan Ali Kale Turistik Tesisleri, bu yaz her yaştan Bafralıların en sık ziyaret ettiği alanlar arasında başı çekiyor.
Havaların aşırı sıcak oluşu sonucunda, uzak yerlerde serinleme fırsatı bulamayan ilçe sakinlerinin ilk tercihi Ali Kale Turistik Tesisleri olarak göze çarpıyor. Hizmete girdiği yıllardan itibaren her daim ilçe ve yöre sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılanan Ali Kale Turistik Tesisleri, bu yaz da yoğun ziyaretçi akınına uğruyor.
Bafra Belediyesi ekipleri tarafından her türlü hijyen ve güvenlik önemlerinin alındığı yüzme havuzuna her yaşta Bafralı ilgi gösterirken, pandemi sürecine bağlı olarak gerekli tedbirlerden ise taviz verilmiyor.
Toplu yemeklerin verilebildiği, akşam saatlerinde ise şehir yoğunluğundan uzaklaşarak sakin bir ortamda vakit geçirmek isteyen Bafralılara hizmet veren tesisler bünyesinde çocuk oyun alanı da yer alıyor.
Bafralılar akşamları semaver çayı yudumlarken, kuruyemiş ve dondurma çeşitlerini de temin edebiliyor. Piknik alanlarının mevcut olduğu çamlık mesire alanı ve tesis içerisinde yer alan çocuk oyun parkımızda ailelerimiz çocuklarını eğlendirebiliyor.
Güvenli ve nezih bir ortamda hizmet vermeyi amaçladıklarını ve kar amacı gütmeksizin Bafralılara alternatif sunmak istediklerini belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, “Ali Kale Turistik Tesislerimizde vatandaşlarımıza hizmet vermek bizleri mutlu ediyor. Ailesi ile birlikte huzurlu bir ortamda vakit geçirmek isteyen hemşehrilerimizin tesislerimize gösterdiği ilgi geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da artarak devam ediyor. Tesislerimizde bu yıl düğün, sünnet gibi özel günlerde de hizmet veriyoruz. Pandemi sürecinde Kovid-19 salgınına karşı benzer tesislerde alınan önlemler ve uygulanan kuralların tamamı Ali Kale Turistik Tesislerimizde hayata geçiriliyor. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi tesislerimize gelen tüm ziyaretçilerimiz bizim için müşteri değil misafirdir” dedi.
Tesisler bünyesinde bulunan yüzme havuzu pazar, çarşamba, perşembe günleri erkeklere; pazartesi, salı, cuma, cumartesi günleri bayanlara hizmet veriyor.
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