Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı

Samsun’un Çarşamba ilçesinde Doğu ve Batıyaka’yı birbirine bağlayan Ali Fuat Başgil Köprüsü gerçekleştirilen çalışma nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Çarşamba ilçesinin trafik akışı yönünden önemli bir yere sahip Ali Fuat Başgil Köprüsü’nde ulaşım çift yönlü olarak bir süreliğine kapatıldı. 17 günlük ’Tam Kapanma’ döneminde hizmetlerine ara vermeyen Çarşamba Belediyesi ekipleri, yayaların köprü güzergahından kolaylıkla yürüyebileceği bir alan kazandırmak amacıyla çalışmalara başladı.

İlçenin her iki yakasını bağlayan Ali Fuat Başgil Köprüsü’nün altından yaya yolunun açılması ve bisiklet yolu için yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması beklenirken, hayata geçirilerek projenin yayaların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak.

Başkan Doğan, çalışmaları inceledi

Araç ve yaya trafiğinin karışıklığını önlemek ve görsel bir estetik kazandırılması adına önemli bir çalışmanın yapıldığı Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan incelemelerde bulundu. Başkan Halit Doğan’ın beraberinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de bulundu.