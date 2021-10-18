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Alaçamspor’dan milli hazırlık

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, 25-26 Ekim tarihlerinde Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak Bocce Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor.

SAMSUN 18.10.2021, 15:40
Alaçamspor’dan milli hazırlık

Samsun Alaçamspor Bocce Takımı, 25-26 Ekim tarihlerinde Antalya’nın Kemer ilçesinde yapılacak Bocce Milli Takım seçmelerine hazırlanıyor.

Hazırlıklar hakkında bilgi veren beden eğitimi öğretmeni ve Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, ”Bocce Milli Takım seçmesine yetiştirdiğiniz 5 sporcu ile katılacağız. Milli takıma seçilmeyi hak eden sporcularımız Samsunumuzu ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek. Sporcularımız ile küçük yaştan itibaren çok sıkı çalışıp, emek harcadık. Korona sürecinden önce 2019 yılında Alaçam gibi küçük bir ilçeden dünya şampiyonasına giden Türk Milli Takımı’nın yarısını oluşturmanın gururunu yaşadık. İnşallah Türk Milli Takımı’na yeni milli sporcular vermeye devam edeceğiz. Milli olan iki kızımızı Bayburt Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliği Bölümüne gönderdik. Bu sporcular kendilerinden küçük çocuklara örnek oldular” dedi.

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