Alaçamspor Bocce Takımı Raffa il seçmesine damga vurdu

Raffa Türkiye Şampiyonası il seçmeleri Samsun’un Alaçam ilçesinde yapıldı. Alaçamspor Bocce Takımı, Alaçam Bocce Sahası’nda yapılan Raffa Türkiye Şampiyonası Samsun il seçmelerine damga vurdu.

Alaçamspor Bocce Takımı, Türkiye şampiyonasında, genç kız ve genç erkek ile büyük bayan ve büyük erkek kategorilerinin tamamında il birinciliğini elde etti. İl seçmesini kazanan sporcular 21-31 Ocak 2023 tarihleri arasında Mersin Toroslar Bocce Sahası’nda yapılacak Türkiye Raffa Şampiyonası’nda derece yapmak için mücadele edecekler.

Beden eğitimi öğretmeni ve Bocce Milli Takım Antrenörü Gökhan Bozdemir, "İl seçmelerine çok iyi hazırlandık. Samsun adına yarışacak bütün kategorileri sporcularım alarak bizi gururlandırdı. Türkiye şampiyonasında ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.