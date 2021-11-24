Alaçamlı şehit astsubay kabri başında anıldı

Samsun’un Alaçam ilçesinde Şehit Piyade Astsubay Erdal Bolat, şehadetinin 5. yılında kabri başında dualarla anıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’nin El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ’a yönelik icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında Suriye rejim güçlerince 24 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan Bordo Bereli Piyade Astsubay Erdal Bolat, şehadetinin 5. yılında Alaçam ilçesinin Kadıköy Mahallesi’ndeki kabri başında dualarla yad edildi.

Şehit Astsubay Erdal Bolat’ın anma törenine Alaçam İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Kadıköy Mahallesi Merkez Acısu Camisi imamları Sabri Büyük ve Abdurrahman Şahin’in okuduğu Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.