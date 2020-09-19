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Alacam’da uyuşturucu operasyonu
SAMSUN'UN ALAÇAM İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA UYUŞTURUCU VE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ.
SAMSUN 19.09.2020, 05:42
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Samsun’un Alaçam ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan operasyonda uyuşturucu ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ve Alaçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Yenice Mahallesi’nde R.S’ye (56) ait evin bahçesinde narkotik dedektör köpeği ‘Ozon’ ile arama yapıldı. Yapılan arama neticesinde ekili vaziyette 57 kök kenevir, evde yapılan aramada da 500 gram kubar esrar, 1 adet seri numarasiz çift kırma av tüfeği ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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