Alaçam’da Öğretmenler Günü kutlandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na saat 10.00’da İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural tarafından çelenk sunma, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlik Halk Eğitim Merkezi’nde devam etti. Karahüseyinli İlk/Ortaokulu Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, "Öğretmenlik, insanlık tarihinin en önemli ve ölümsüz mesleğidir. Öğretmen, insanların kendi ayakları üzerinde durmasını sağlayan, yaşamları boyunca kendilerine gerekebilecek bilgileri kazanmalarına yardımcı olan, yol gösteren ve topluma arkasını dönmeden toplumun sürekli önünde giden bir gönül eridir. Bundan dolayı da karşısına çıkabilecek zorluklar kendisini yıldırmayacaktır, yıldırmamalıdır. Başöğretmen Gazi Mutafa Kemal Atatürk’ün bize verdiği mesajda ’Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.’ Böylesine mühim bir görevi olan öğretmenlere toplumsal açıdan çok önemli görevler düşmektedir" dedi.

Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman da, "Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi ‘Dünyanın her yerinde öğretmenler, toplumun en özverili ve en saygılı ögeleridir’. Yüzyıllar öncesinde Diyojen ‘Yeryüzünde öğretmenlikten daha şerefli bir meslek tanımıyorum’ demiştir. Hz. Ali öğretmenliğin değerini en kısa ve etkili biçimde ‘Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ diyerek ifade etmektedir” şeklinde konuştu.

Kaymakam Zaman tarafından meslekte hizmet yılını dolduran öğretmenlere şeref belgeleri verildi.

Sosyal Bilgiler Öğretmeni Levent Yılmaz’ın zeybek gösterisi seyircilerden tam not aldı. Müzik Öğretmeni Aykut Emre Özdemir ve okul öğretmenleri Arda Özcan, Rutkay Akalın, Melih Öncü’den oluşan müzik gösterisi izleyicilerden alkış topladı.