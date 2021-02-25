Alaçam’da korona virüsle mücadele toplantısı

Samsun Alaçam ilçesinde, Kaymakam Fikret Zaman başkanlığında daire müdürleri ile korona virüsle mücadele toplantısı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü toplantı salonunda korona virüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan ve alınması gereken tedbirler hakkında bilgilendirme toplantısı yapıldı. Korona virüs enfeksiyonunun etkeni, kuluçka süresi, bulaşma yolları, alınması gereken önlemler, kişisel korunma yolları, toplumsal hijyen önlemleri ve kurumlar arası iş birliğinin önemi hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Kaymakam Zaman, kurum müdürlerinin görüşlerini dinledikten sonra, toplantıda alınan kararlara tüm çalışanların önemle riayet etmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Kaymakam Zaman, "Yarın itibarıyla ilçe genelinde kurum müdürleri ile birlikte sahada olacağız. İlçede girilmedik iş yeri kalmayacak" dedi.