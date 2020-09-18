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Alaçam’da korana denetimleri
SAMSUN ALAÇAM İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ İLÇE GENELİNDE KORANAVİRÜS KAPSAMINDA DENETİMLERİNİ SÜRDÜRÜYOR.
SAMSUN 18.09.2020, 15:45
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Samsun’UN Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde korana virüs denetimlerini sürdürüyor.
İlçe genelinde araçlar, iş yerleri ve vatandaşlar üzerinde denetimlerde bulunan Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 75 iş yerini kontrol ederek 88 şahsın GBT’sini sorguladı. Sabit yol uygulamasında 90 araç kontrol edilirken, yapılan denetimlerde 18 araca 4 bin 537 lira para cezası uygulandı. 3 şahsa maske takmamaktan dolayı 2 bin 700 lira para cezası yazılırken, 2 araç ise trafikten men edildi.
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