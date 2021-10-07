Alaçam’da konforlu yol sevinci

Samsun’un Alaçam ilçesinde trafiğin en yoğun olduğu Bafra Caddesi, Büyükşehir Belediyesi’nin altyapı yatırımıyla yenilendi.

Kazı dolgu çalışmasının ardından yapılan sıcak asfaltla caddenin ulaşım konforu arttı. Alparslan Mahallesi Muhtarı Aziz Kaya, “Burası önceden taş parkeydi. Tozdan geçilmiyordu. Su patladığında parkeler kalkardı. Şu an sıcak asfaltımız çok güzel oldu. Yollarımızı güzelleştiriyorlar. Baskı beton kaldırım çalışmaları başlayacak. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ederiz” dedi.

Samsun’un 17 ilçesinde altyapı çalışmalarına büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaptığı çalışmalarını kent merkezlerinde de sürdürüyor. Alaçam’ın en işlek bölgelerinden Bafra Caddesi’ndeki yol çalışması Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından tamamladı. 2 kilometre uzunluğundaki caddenin taş parkelerini söken ekipler, elektrik tellerini de yerin altına aldı. Kazı dolgu çalışmalarıyla yolun zeminini sağlamlaştıran Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, ardından sıcak asfalt dökerek yolun konforunu artırdı. İlçe halkını çamur ve tozdan kurtaran belediye ekipleri, kaldırımların yapımını da kısa sürede tamamlayacak.

Alaçam Belediyesi’nin katkılarıyla Büyükşehir Belediyesinin yenilediği Bafra Caddesi’nin son hali bölge halkını da mutlu etti. Yolun konforundan memnun kaldığını söyleyen Ayşe Yazıcı, kaldırımların yapılmasıyla da daha çok güzel olacağını söyledi. Yazıcı, “25 yıldır araba kullanıyorum. Buraya alışveriş için geldim. Eskiden yolda kötü olan yerler vardı. Şu an yolumuz çok güzel oldu. Tamamlandığında daha güzel olacak. Yapanların eline koluna sağlık” şeklinde konuştu.

Tozdan kurtulduklarını anlatan fırıncı esnaflarından Hanife Karaköse, “9 senedir burada çalışıyorum. Alaçam’ın en işlek caddesi burası. Buraya ne kadar özen gösterilirse müşteriler o kadar memnun kalıyor. Yol eskiden çok berbattı. Yağmur yağdığında çamur ve göl oluyordu. Toz toprak dükkanların içine giriyor, insanların yüzüne vuruyordu. Bize gerçekten çok güzel bir yol yaptılar. Kaldırımlar da yapıldığında daha da iyi olacak. Biz çok memnunuz” ifadelerini kullandı.

Alparslan Mahallesi Muhtarı Aziz Kaya ise; “Yolumuz önceden taş parkeydi. Tozdan geçilmiyordu. Su patladığında parkeler kalkardı. Şuan sıcak asfaltımız çok güzel oldu. Yollarımızı güzelleştiriyorlar. Baskı beton kaldırım çalışmaları başlayacak. Güzel bir hale gelecek. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir’e çok teşekkür ederim” diye konuştu.