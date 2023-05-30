Alacam’da İstanbul’un fethi kutlandı

Samsun Alaçam Osman Tural İmam Hatip Ortaokulu tarafından hazırlanan, İstanbul’un fethinin 570. yıl dönümü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Alaçam Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü konferans salonunda yapılan programa saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlandı. Daha sonra okulun öğrencisi tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan okulun Sosyal Bilgiler Öğretmeni Necla Elibol, "Tarihin altın sayfalarında yer alan önemli hadiselerin en önemlilerinden birisi de şüphesiz İstanbul’un fethi olayıdır. 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’un fethedilmesiyle, ortaçağ kapanmış ve yeni bir çağ açılmıştır. Bu fethe, Türk tarihinin en müstesna olayı olarak kabul edilerek de, Feth-i Mübin denilmiştir. İstanbul’un fethi, siyasi yönden ve neticeleri bakımından dünya tarihine kesin ve silinmez damgasını vurmuş bir zaferdir" dedi.

Program İstiklal Marşı ve fetih ile ilgili slayt gösterisinin ardından, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Okul öğrencilerinden oluşan koro tarafından eserlerin seslendirilmesi ile program devam etti. Program, okulda İstanbul’un Fethi Haftası etkinlikleri içerisinde yapılan yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesi ile sona buldu.

Programa Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Belediye Başkan İlyas Acar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdürü Erol Can Keskin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özkurt, İlçe Müftüsü Orhan Bal, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.