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Alacam’da Gaziler Günü kutlandı

Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

SAMSUN 19.09.2021, 18:16
Alacam’da Gaziler Günü kutlandı

Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törende Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu ile başladı.

Alaçam Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan tören çelenklerin sunulması saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Şehit Erdal Bolat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Yasemin Yurttaş tarafından sunulan programda konuşan Kıbrıs Gazisi Raif Karatepe, "19 Eylül Gaziler Günü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün TBMM tarafından Gazi ünvanı ile taçlandırıldığı gündür. 19 Eylül Gaziler Günü, bedeli canla ve kanla ödenmiş bu toprakların vatan olmasında ve devletimizin bekası uğruna canlarını adayanların gurur ve şerefle hatırladığı bir gündür" dedi.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan törene, Kaymakam Fikret Zaman, Belediye Başkan Vekili Raif Vatan, Hakimler Hüseyin Cengiz ve Ahmet Başak, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Akar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sezai Tural, gaziler, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan 19 Eylül Gaziler günü programı Alaçam Öğretmenevi ASO Müdürlüğünde yemek ikramı ile devam etti. Öğretmenevinde verilen yemekte İlçe Müftüsü Orhan Bal, dua ederek yad etti. Gaziler ile yakından ilgilenen ve sohbet eden Kaymakam Zaman, "Vatanı için, milleti için, bayrağı için, hepsinden önemlisi canından aziz bildiği mukaddes değerleri için toprağa düşmüş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yolda mücadele ederken gazilik mertebesine erişmiş siz kıymetli gazilerimizi de şükranla yad ediyor" diye konuştu.

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